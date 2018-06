Como | Gdf sequestra valuta per decine di migliaia di euro al confine

Como : fatture false e finte cooperative - gdf scopre frode fiscale da 20 mln (2) : (AdnKronos) - Nel sistema fraudolento il consorzio rappresentava un operatore economico credibile sul mercato, in grado di essere particolarmente competitivo grazie al meccanismo illecito realizzato attraverso le cooperative. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contras

Como : fatture false e finte cooperative - gdf scopre frode fiscale da 20 mln : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Ventidue persone denunciate, sequestri di conti correnti, auto e beni immobili. E’ il bilancio di un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Como che hanno scoperto un giro di fatture false e finte cooperative per una frode fiscale da 20 milioni di euro.I militari stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Como su richiesta della locale procura. Le indagini, ...

Como : fatture false e finte cooperative - gdf scopre frode fiscale da 20 mln (2) : (AdnKronos) – Nel sistema fraudolento il consorzio rappresentava un operatore economico credibile sul mercato, in grado di essere particolarmente competitivo grazie al meccanismo illecito realizzato attraverso le cooperative. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contrasto del caporalato di appalti, sono state denunciate 22 persone, di cui 4 gestori di fatto e 18 amministratori di diritto, residenti nelle ...

Como : fatture false e finte cooperative - gdf scopre frode fiscale da 20 mln (2) : (AdnKronos) – Nel sistema fraudolento il consorzio rappresentava un operatore economico credibile sul mercato, in grado di essere particolarmente competitivo grazie al meccanismo illecito realizzato attraverso le cooperative. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contrasto del caporalato di appalti, sono state denunciate 22 persone, di cui 4 gestori di fatto e 18 amministratori di diritto, residenti nelle ...

Como - dipendente pubblico in permesso con la 104 per la madre : in vacanza a Dubai/ Truffa sventata dalla Gdf : Como, dipendente pubblico in permesso con la 104 per la madre ma in realtà era in vacanza a Dubai con la famiglia: Truffa aggravata ai danni dello Stato sventata dalla Finanza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:36:00 GMT)

Como : Gdf - un arresto e due denunce per immigrazione clandestina : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Un arresto e due denunce per reati di immigrazione clandestina. E’ il risultato di un’attività di controllo messa in atto dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco che ha arrestato un cittadino albanese e denunciato due uomini, il primo di origine marocchina, l’altro originario del comasco. Per i primi due l’accusa è di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, il terzo è ...

Como : gdf scopre giro false dichiarazioni per ottenere bonus e agevolazioni (2) : (AdnKronos) - Tali benefici, in alcuni casi, sono stati richiesti ed ottenuti in più di una occasione, circostanza che ha permesso di estendere i controlli anche alle annualità precedenti e successive l’indebito accesso agli strumenti agevolativi. "Sono stati, inoltre, rilevati casi in cui il reddit

Como : gdf scopre giro false dichiarazioni per ottenere bonus e agevolazioni (2) : (AdnKronos) – Tali benefici, in alcuni casi, sono stati richiesti ed ottenuti in più di una occasione, circostanza che ha permesso di estendere i controlli anche alle annualità precedenti e successive l’indebito accesso agli strumenti agevolativi. “Sono stati, inoltre, rilevati casi in cui il reddito accertato è risultato il doppio di quello dichiarato nella domanda di agevolazione, nonché di omissione di indicazione di ...

Contraffazione : maxi sequestro gdf Como - 25 mln in falsi Yves Saint Laurent (2) : (AdnKronos) – La gdf ha ricostruito il giro di denaro e di prodotti. I beni contraffatti passavano da un’azienda di Lonate Ceppino (Varese) per l’apposizione delle etichette. Ma prima ancora, a fare le commissioni era una società argentina, con sede in Buenos Aires, che fingeva di essere licenziataria del marchio francese. Quest’ultima ha commissionato la produzione di 231.450 capi a una società con sede a Milano che, in ...