Come funziona Google Translate e perché non manderà in pensione i traduttori veri

""Lista Amici Più Stretti” Instagram : Cosa E’? Come Funziona? Come Si Usa? : Instagram ha lanciato la nuova funzione “Lista Amici più Stretti”: ecco tutto quello che devi sapere per sfruttare al meglio la funzionalità “Lista Amici più Stretti” sul social network “Lista Amici più Stretti” Instagram: guida completa Instagram, Come da programma, sta testando la nuova funzione “Lista Amici più Stretti”. Se anche tu hai notato questa novità all’interno […]

2018 boom di prestiti personali : cosa sono e Come funzionano : Gli italiani nella prima parte del 2018 hanno continuato ad investire facendo aumentare del 2,4% la richiesta di prestiti personali.

Pest Away : Come funziona - recensione - prezzo - opinioni e dove trovare l’anti insetti - zanzare e roditori : Per porre rimedio all’invasione di insetti l’ottima soluzione è Pest Away, uno strumento tecnologico molto innovativo che è stato progettato proprio per funzionare da anti insetti e scacciare qualsiasi tipo di ospite indesiderato dalla propria abitazione. Andiamo dunque a vedere innanzitutto come funziona questo strumento e dopo passeremo ad analizzare anche il prezzo e cosa ne pensano coloro che lo hanno già utilizzato, esaminando nel ...

Amici stretti Instagram : Come funziona : Da non molto Instagram ha integrato, assieme ad Instagram TV, una nuova funzionalità volta a potenziare le interazioni social. La funzione Amici stretti Instagram, come vedremo a breve, crea un legame più forte fra il vostro profilo e quello di altri profili che, secondo voi, vi sono più legati. In questo articolo dunque, vi guideremo alla creazione della vostra lista di Amici stretti su Instagram e vedremo nel dettaglio questa cosa comporterà e ...

Reddito di cittadinanza - Come funzionano (male) i centri per l’impiego che Di Maio vuole rilanciare : Dal congresso della Uil il ministro del Lavoro Luigi Di Maio riaccende i riflettori sul Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e punto chiave del contratto di Governo. Un strumento legato a doppio filo con i centri per l’impiego, le oltre 500 strutture pubbliche di collocamento, sul quale l’Esecutivo vorrebbe investire oltre due miliardi di euro. Ma come funzionano queste strutture? Non bene. Le risposte arrivano ...

Reddito di cittadinanza - Come funziona e a chi si rivolge la proposta dei 5 Stelle : Il Movimento 5 Stelle rilancia con le recenti dichiarazioni di Luigi Di Maio la storica battaglia per il Reddito di cittadinanza (che in realtà è più correttamente un Reddito minimo garantito). Ma qual è nel dettaglio la proposta? Chi sarebbero i beneficiari e a quali requisiti dovrebbero rispondere per averla?Continua a leggere

Instagram ha un miliardo di utenti e lancia un servizio di video. Come funziona IGTV : Instagram raggiunge il miliardo di utenti e celebra il risultato con il lancio della di IGTV: la nuova app per pubblicare (e visualizzare) video lunghi fino a un’ora, registrati con il cellulare in verticale. La novità, annunciata mercoledì durante un evento a San Francisco, è pensata soprattutto per permettere ai follower di seguire ancora più da vicino i loro beniamini. Ma in cosa differisce dal classico ...

Come funziona Youtube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

Vendeva schiavi alle Coop Caporale arrestato in India Ecco Come funziona il 'sistema' : Lo schiavo io ce l'ho in Coop e tu no? Il meccanismo è oleato da anni di efficienza nella Grande distribuzione organizzata, nella logistica e nelle fabbriche. Ma ogni tanto si inceppa, come qualche giorno fa, quando è emerso a livello interregionale la condizione di una parte della comunità Indiana in Italia che vive in condizione di schiavitù (e non sono neanche quelli che arrivano con i barconi). ...

IGTV : Come funziona Instagram TV : Instagram è in continua crescita ormai da anni, è diventato il social più utilizzato in assoluto, ma ancora non si vuole fermare, il prossimo obiettivo del team di Instagram è fare concorrenza nientemeno che a YouTube. Per farlo, nella giornata di ieri, è stato presentato IGTV, cioè Instagram TV, una piattaforma, collegata ad Instagram, dove si possono caricare video più lunghi di quanto permette di solito l’app di Instagram. Cos’è ...

Flat tax - si parte con le partite Iva : Come funziona : Dalle pagine di repubblica Roventini attacca le ultime misure indicate come l'ennesima follia di politica economica del Carroccio. 'Il maxi-sconto delle cartelle sotto i 100mila euro è un condono, un'...

Come funziona l'inchiesta di bandiera con cui l'Italia vuole incastrare Lifeline e Seefuchs : L'inchiesta di bandiera cui l'Italia intende sottoporre le due navi delle Ong Lifeline e Seefuchs è prevista dalle convenzioni internazionali e dall'articolo 201 del codice della navigazione. Si tratta dell'accertamento dell'effettiva nazionalità di un'imbarcazione attraverso atti di polizia giudiziaria di cui deve essere informato lo Stato di bandiera, ovvero quello che attribuisce la ...