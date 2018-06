Comandante Lifeline | Se Salvini vuole arrestarmi venga a prendermi

blogo

(Di sabato 23 giugno 2018) Nel braccio di ferro sulla sorte della Nave, respinta da Malta e Italia e ora in navigazione verso acque internazionali con 234 migranti, si inserisce lo stessodell'imbarcazione: "Sepuò venire personalmente a. Vorrei invitare il signora fare un viaggio con noi. Solo così si potrà rendere conto dello scenario drammatico in mare. Su questa nave nessuno guadagna un soldo dai salvataggi. Siamo tutti volontari. Mi vergogno profondamente delle parole del ministro italiano".ha detto a Radio Capital Klaus Peter,della. La nave della Ong tedesca, considerata fuori legge dall'Italia pur avendo mostrato dei documenti che ne attesterebbero la regolarità di registrazione in Olanda, oggi ha comunicato di essere in seria difficoltà. A bordo le scorte di medicine, coperte e altri beni necessari scarseggiano mentre ...