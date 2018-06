Cirinnà contro la scorta "elettorale" di Salvini : "si risparmia solo per Saviano?" : Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non voleva risparmiare sulle scorte? Se lo chiede la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, madre della Legge sulle unioni civili, che dopo la polemica Salvini-Saviano sulla scorta dello scrittore, va all’attacco via Twitter con tanto di foto:?"Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l'ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan 'No moschee, ...

Monica Cirinnà contro Salvini : “Questa è la sua scorta. Ma non voleva risparmiare?” : La senatrice del Pd, Monica Cirinnà, ha postato sui suoi canali social una foto dello schieramento di polizia a difesa di Matteo Salvini, impegnato in un comizio elettorale a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze: "Ma non voleva risparmiare sulle scorte? O vale solo per Roberto Saviano? Al Ministero degli Interi c’è mai andato?".Continua a leggere

La Cirinnà contro Salvini : "Questa è la sua scorta Non voleva risparmiare?" : Un ministro dell'Interno è obiettivo sensibile tanto quanto uno scrittore minacciato dalla camorra? Ne è certa Monica Cirinnà , secondo cui se vuole risparmiare Matteo Salvini dovrebbe iniziare col ...

“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...

“Ma non voleva risparmiare sulle scorte?” - Cirinnà contro Salvini : Roma, 23 giu.(AdnKronos) – “Ma non voleva risparmiare sulle scorte?”. Così la deputata Pd Monica Cirinnà attacca via Twitter il ministro dell’Interno . “Ecco lo schieramento di Polizia che scorta @matteoSalvinimi per l’ennesimo comizio elettorale a Campi Bisenzio: i soliti slogan ‘No moschee, tornerò per il campo rom'”, scrive Cirinnà sui social, pubblicando una foto che immortala diverse ...