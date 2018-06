CinemaDays Luglio 2018 | quali film vedere a 3 euro ed elenco cinema aderenti

correttainformazione

(Di sabato 23 giugno 2018) Torna l’iniziativa deidal 9 al 15. Vi proponiamo undida andare aa soli 3e iall’iniziativa. Siamo nel periodo estivo, tutti riapriamo gli armadi e riprendiamo i vecchi costumi, qualcuno ci sta ancora bene, qualche altro si è scolorito e quindi va ricomprato, se si esce però, lo si fa alla sola ricerca del fresco.dal 9 al 15? Per questo durante questa stagione, tantichiudono o aprono le loro rispettive Arene estive. Le persone che vi si recano sono sempre di meno, e come si può fare per incentivarle?è la risposta. Dal 9 al 15torna l’iniziativa promossa dal ministero della cultura, dall’Anica, Anec, Anem e tutta la maggior parte degli organismi associativi vicini al, per portare il pubblico in sala al prezzo vantaggioso di soli 3. Ma ...