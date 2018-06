Cina blocca rifiuti di plastica dall’estero E l’Italia non potrà più “esportare” a

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) Il blocco delle importazioni didinon industriali in, in vigore dal 1 gennaio 2018, avrà un impatto globale e influenzerà gli sforzi per ridurre la quantità didiche ogni giorno entrano nelle discariche. Una conseguenza che già era stata prevista quando la decisione di Pechino fu resa ufficiale nel 2017. Ma questa volta un gruppo di ricercatori dell’Università della Georgia ne ha calcolato gli effetti in uno studio pubblicato su Science Advances. Morale: a causa del bando cinese si dovrà trovare una sistemazione per 122 milioni di tonnellate dientro il 2030 e saranno i Paesi che finora avevano utilizzato lacome destinatario dei propriad avere l’obbligo di trovare nuove soluzioni. Tra l’altro dal 1993 le importazioni e le esportazioni annuali globali didisono salite alle stelle, con una crescita di circa ...