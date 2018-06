Ciclismo | Adriatica - Ionica | tris Viviani a Grado Sosa ancora in maglia azzurra

Ciclismo - Adriatica Ionica 2018 : Elia Viviani scatenato! Terzo successo a Grado. Ivan Sosa rimane leader : Terza vittoria su quattro tappe per Elia Viviani nel corso della prima edizione dell’Adriatica Ionica Race 2018. Nella frazione odierna, la più lunga della cinque giorni nel Nord-Est del Bel Paese con i suoi 223km, il 29enne della Quick-Step Floors ha tagliato il traguardo per primo in volata precedendo Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) e il giovane colombiano Alvaro Hodeg, compagno di squadra di Viviani. rimane leader della classifica ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - Sosa - è fiesta sul Passo Giau. Show del giovane colombiano nel tappone dolomitico : Il ventenne scalatore dell'Androni Giocattoli-Sidermec conquista la tappa regina della gara a tappe ed è il nuovo leader dell'Adriatica Ionica Race. Brillano i giovani italiani: nella classifica ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - oggi la terza tappa dedicata agli scalatori. Segui la diretta streaming dalle ore 17 : 00 : E' la frazione regina di questa prima edizione della corsa a tappe della Ciclismo Cup. Tappone di montagna, interamente dedicato agli scalatori, con l'arrivo ai 2091 metri del Passo Giau, sulle ...

Ciclismo – Adriatica Ionica Race : ad Enrico Logica la maglia verde : Enrico Logica del team Biesse Carrera si è aggiudicato la maglia verde nella seconda tappa dell’Adriatica Ionica Race Grande soddisfazione in casa Biesse Carrera! Enrico Logica indossa la maglia verde dei GPM nella seconda tappa della Adriatica Ionica Race, con arrivo a Maser. Un bella gratificazione per Logica, dopo la lunga fuga che l’ha visto protagonista per buona parte della gara e un importante apporto al morale del team per ...

Ciclismo - Adriatica Ionica Race : Viviani concede il bis : Elia Viviani ha fatto sua la 2ª dell'Adriatica Ionica Race, neonata corsa del calendario italiano per professionisti scattata ieri. Al termine della frazione odierna, la Lido di Jesolo-Terre di Asolo ...

Ciclismo : la seconda tappa dell'Adriatica Ionica Race in diretta streaming dalle ore 17 : 00 : Frazione dedicata ai finisseur quella da Lido di Jesolo a Maser. 152,5 km ricchi di saliscendi che sono adatti a fughe ed attacchi a sorpresa. In maglia di leader dalla gare a tappe, questa mattina, è ...

Ciclismo : nella Adriatica Ionica Race la squadra più veloce è la Quick Step Floor : Cronosquadre da Musile di Piave a Lido di Iesolo alla formazione belga. Elia Viviani veste la prima maglia di leader della nuova gara a tappe - Partenza con il botto per la Quick Step Floor che domina ...

Ciclismo – Al via oggi l’Adriatica Ionica Race : da Nizzolo a Cavendish - ma c’è anche Elia Viviani! : oggi la cronosquadre dell’Adriatica Ionica Race: l’ordine di partenza della prima tappa dell’appassionante sfida italiana E’ tutto pronto per l’Adriatica Ionica Race: parte oggi la corsa ciclistica professionale a tappe che passa per i paesi bagnati dal mare Adriatico e dallo Ionio. Tanti i campioni in gara per questi cinque giorni di puro spettacolo con tanti grandi campioni: ci saranno tanti italiani, tra cui Elia ...