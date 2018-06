Ciampino | la Tenuta Muro dei Francesi rischia di finire in mano a privati dopo le

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) Non rimane che sperare nella Regione. A novembre scorso l’assessore all’Ambiente Mauro Bruschini aveva dato un assenso di massima a un impegno della Regione ad esercitare il diritto di prelazione per l’area dei Casali deldei, a, condizionando comunque l’azione ad una verifica della copertura. A maggio una mozione dei consiglieri regionali del gruppo “Lista civica Zingaretti Presidente”, Marta Bonafoni, Gino De Paolis e Gianluca Quadrana, per “Promuovere la costituzione del Parco Archeologico e Culturale ‘deldei’, convocando un’apposita Conferenza Programmatica tra la Regione Lazio, la Soprintendenza ed il Comune die valutare se ricorrano le condizioni per esercitare, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, il diritto di prelazione sui beni culturali oggetto dell’asta giudiziaria in corso”. Il 20 giugno il ...