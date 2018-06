Chiusura del punto nascita a Piario In duecento al presidio per il no

Elezioni amministrative ME2018 : da piazza Duomo - la Chiusura della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca [Video] : 22 giugno 2018 Da piazza Duomo a Messina, la diretta della campagna elettorale dell'onorevole Cateno De Luca. canidato a sindaco per Palazzo Zanca. Il prossimo 24 giugno, il parlamentare regionale ...

Salvini minaccia la Chiusura delle frontiere dopo la bozza di accordo franco-tedesco : Angela Merkel ha scelto il modo peggiore per risolvere la crisi politica interna: come sappiamo è alle prese con l'aperta ribellione del suo ministro dell'interno Seehofer che vuole chiudere le frontiere tedesche e dell'Unione Europea ai migranti, minacciando in caso contrario la rottura della storica alleanza Csu-Cdu. Ebbene, in tutta Europa è partita la missione per salvare il soldato Merkel, che dovrebbe trovare la sua concretizzazione ...

Maltempo Sicilia : Anas rinvia la Chiusura per i lavori della Palermo-Catania : A causa delle avverse condizioni meteo non sarà effettuata la chiusura dell’autostrada A19 Palermo-Catania, programmata dalle ore 18 di oggi 20 giugno. Le attività, che rientrano nell’ambito dei lavori di manutenzione del Viadotto Morello, si rendono necessarie per l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato su una soletta della carreggiata del viadotto già sottoposta a doppio senso di circolazione per via dei ...

No alla Chiusura del Punto di assistenza fiscale : appello degli avvocati alla Regione : Se ne parlerà nella prossima seduta dell'assemblea di Palazzo D'Aimmo, convocata per martedì 26 giugno CAMPOBASSO. appello dell' Ordine degli avvocati di Larino al Consiglio regionale del Molise. Un ...

Addio a 'Zero e Lode' - ecco il vero motivo della Chiusura del programma condotto da Alessandro Greco : Come in molti già sanno, dallo scorso 1 giugno si è conclusa l'avventura di Alessandro Greco al timone di Zero e Lode . Il gioco del primo pomeriggio aveva raccolto consensi e successi, ma la ...

PASTORE ALLA ROMA/ L'agente del Flaco - Simonian : "Chiusura trattativa ancora lontana" : PASTORE ALLA ROMA, il Flaco vicinissimo ai giallorossi, si chiude oggi? I dettagli economici dell'operazione con il Paris Saint Germain, ormai in dirittura d'arrivo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 00:47:00 GMT)

'La Gazzetta del Mezzogiorno' - Provincia pronta a collaborare per evitare Chiusura : BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo un intervento del presidente della Provincia di Brindisi Domenico Tanzarella sulla chiusura, dopo 56 anni, della redazione brindisina del quotidiano 'La Gazzetta ...

Chiusura dei porti : la posizione degli esperti di diritto del mare - : Il Gruppo d'interesse sul diritto del mare , che riunisce i professionisti del mondo accademico che si occupano di diritto del mare, ha scritto una lettera aperta dopo la vicenda della nave Aquarius

Tutela della vita - Chiusura dei porti - caso Malta - Dublino : la posizione degli esperti di diritto del mare : Il gruppo di interesse sul diritto del mare della Società italiana di diritto internazionale ha scritto una lettera aperta dopo il caso Aquarius con l'intenzione di chiarire alcuni temi su cui si è molto dibattuto in questi giorni. Nella lettera, che di seguito pubblichiamo integralmente, quattro punti: Tutela della vita, chiusura dei porti, caso Malta e Dublino.

Lazio-West Ham - frenata per Felipe Anderson : ecco cosa blocca la Chiusura della trattativa : Il West Ham non ha accettato le condizioni della Lazio, frenando dunque la trattativa per Felipe Anderson Sembrava tutto fatto, invece l’operazione Lazio-West Ham per Felipe Anderson ha subito una brusca frenata. Colpa delle richieste del club biancoceleste, le cui richieste non sono state accettate dagli inglesi. Tare e Lotito hanno chiesto 35 milioni + 5 di bonus, cinque in più nella parte fissa rispetto ai 30 iniziali, avanzando anche ...

Trova un dito nella vaschetta di gelato : scatta la Chiusura del bar : Dopo il dito Trovato nel gelato scatta la chiusura per il bar Gilda di Passo di Rigano (Palermo). Lo ha deciso il Dipartimento prevenzione dell'Asp che, su proposta dei carabinieri del Nas e sotto il coordinamento dell'autorità...

Bce verso la Chiusura del Quantitative easing. Quali rischi per l'Italia? : Tra gli addetti ai lavori si inizia quindi a discutere della conseguenze della chiusura del programma di acquisti dell'istituto di Francoforte sull'economia italiana, in particolare sui Btp. 30 ...

Toninelli dice che «non è mai stata all’ordine del giorno la Chiusura dei porti italiani» : Contraddicendo Salvini, che aveva detto "chiudiamo i porti" The post Toninelli dice che «non è mai stata all’ordine del giorno la chiusura dei porti italiani» appeared first on Il Post.