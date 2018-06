ilfattoquotidiano

: Chiediamo all’Europa più flessibilità per il Mezzogiorno - Cascavel47 : Chiediamo all’Europa più flessibilità per il Mezzogiorno - AleCima : Un’altra Europa c’è già, un’Europa che accoglie, aperta e solidale: facciamola vedere! Aderiamo all'appello per la… - FAKUNST : RT @Lindecente_blog: Far ripartire il LAVORO significa far crescere il paese. All'Europa chiediamo margini di manovra più ampi per investim… -

(Di sabato 23 giugno 2018) di Floro Ernesto Caroleo e Francesco Pastore Negli ultimi anni, l’austerità imposta dall’Europa ha avuto effetti senz’altro negativi e talvolta contro-producenti. Fino al 2012, a crisi bella che esplosa, il Trattato di Maastricht ha continuato ad operare con quell’estrema rigidità propria del paradigma del Washington consensus che presupponeva, chissà perché, che stabilità monetaria e finanziaria fossero di per se capaci di condurre alla crescita economica. La stabilità stava bene all’Italia come ad altri Paesi europei nei primi anni Novanta poiché funzionava come uno strumento di disciplina fiscale e finanziaria per un Paese che con la prima Repubblica, dal 1970, aveva visto un’espansione del debito pubblico sostenuta, fino a superare il 120% del Pil. La prima repubblica non si scorda mai, canta Checco Zalone. Infatti, ancora paghiamo il conto. Nei primi anni di ...