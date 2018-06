CHIARA FERRAGNI Leone ha cambiato la mia vita | ha aggiunto energia al mio

Fedez e CHIARA FERRAGNI - incidente hot : slip su Instagram/ Foto - pace fatta e in attesa delle nozze! : Fedez posta per sbaglio su Instagram l'intimo di Chiara Ferragni, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:24:00 GMT)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU INSTAGRAM/ Foto - l'appello del rapper ai follower : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:03:00 GMT)

Scandalo Fedez - riprende CHIARA FERRAGNI su Instagram senza mutande [FOTO e VIDEO] : 1/11 Foto Instagram ...

CHIARA FERRAGNI / "Ecco il complimento più bello che mi hanno fatto" : Chiara Ferragni, intervistata da Vanity Fair, svela come ha rimesso in sesto i suoi capelli sfibrati dopo la gravidanza, poi parla di positività e follower(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 17:33:00 GMT)

Fedez e CHIARA FERRAGNI - incidente hot : slip su Instagram/ Foto - lei dimentica tutto e ringrazia i follower : Fedez posta per sbaglio su Instagram l'intimo di Chiara Ferragni, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:50:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI si svela : post parto? Capelli rovinati - ecco come tornare in forma : Chiara Ferragni e il post parto: “Capelli rovinati”. La fashion blogger spiega come è tornata in forma, dispensando consigli. Spazio poi alla vita social: “Commenti, mail, like, per me sono tutto” Chiara Ferragni non fa eccezione: come tutte le donne che vivono il post parto deve confrontarsi con alcuni problemini. Tra questi anche la perdita […] L'articolo Chiara Ferragni si svela: post parto? Capelli rovinati, ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU INSTAGRAM/ Foto - pace fatta e pranzo col piccolo Leo : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente. CHIARA FERRAGNI ha ormai superato la gaffe fatta da suo futuro marito FEDEZ che, su INSTAGRAM e senza volerlo, ha mostrato i suoi SLIP. Tutto è finito con le scuse del rapper fatte proprio sul social.

Incidente hot per Fedez e CHIARA FERRAGNI su Instagram - la blogger in intimo e la gaffe del rapper : “Scusa amore” : gaffe hot per Fedez e Chiara Ferragni su Instagram a causa di un video pubblicato per sbaglio: protagonista dell'Incidente sul social network, a sua insaputa, proprio l'influencer! Com'è noto, Fedez e Chiara sono soliti riprendere tanti momenti della loro quotidianità, anche piuttosto intimi o frivoli, per poi condividerli con tutti i loro followers su Instagram. Ieri pomeriggio, però, Fedez ha pubblicato per errore un video di troppo sulle ...

CHIARA FERRAGNI / "Capelli sfibrati dopo la gravidanza : ecco come ho fatto a rimetterli in sesto" : Chiara Ferragni, intervistata da Vanity Fair, svela come ha rimesso in sesto i suoi capelli sfibrati dopo la gravidanza, poi parla di positività e follower(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Fedez e CHIARA FERRAGNI - incidente hot : slip su Instagram/ Foto - dopo le scuse arriva la diretta dal bagno! : Fedez posta per sbaglio su Instagram l'intimo di Chiara Ferragni, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 13:04:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI hot - Fedez pubblica il video in mutande su Instagram. Lei si arrabbia e glielo fa cancellare : Incidente hot per Chiara Ferragni su Instagram. Ma stavolta non è colpa sua, bensì del futuro marito Fedez che per sbaglio ha postato un video dove si intravedono gli slip della fashion...

Il video che non doveva finire in rete è social - CHIARA FERRAGNI si arrabbia con Fedez : le dolci scuse del rapper : Fedez pubblica un video di Chiara Ferragni in mutande, ma poi si scusa con la fashion blogger sui social: il gesto galante del rapper Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più affiatati. I due neo genitori hanno avuto però qualche piccolo screzio a causa di una storia Instagram pubblicata dal rapper in cui l’intimo della fashion blogger era in bella vista. Fedez, caricando il video sul social network, non si è accorto che sullo sfondo era ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU INSTAGRAM/ Foto - nuova polemica dopo il vestito trasparente : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:17:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI : «Dopo il parto? No a piastre e ferri per asciugare i capelli» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 25 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 20 al 27 giugno A un metro da lei, osservando quei capelli biondissimi adagiati su una tutina nera, non si scova una doppia punta. Eppure sappiamo che Chiara Ferragni i colpi di sole li fa - «Solo a Los Angeles, ma accetto consigli» -, e che «Dopo la gravidanza i capelli si sono indeboliti parecchio: erano sfibrati e meno voluminosi». LEGGI ANCHECosa ha usato ...