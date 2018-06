Chiara Ferragni hot | Fedez pubblica il video in mutande su Instagram Lei si arrabbia e

Il video che non doveva finire in rete è social - Chiara Ferragni si arrabbia con Fedez : le dolci scuse del rapper : Fedez pubblica un video di Chiara Ferragni in mutande, ma poi si scusa con la fashion blogger sui social: il gesto galante del rapper Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più affiatati. I due neo genitori hanno avuto però qualche piccolo screzio a causa di una storia Instagram pubblicata dal rapper in cui l’intimo della fashion blogger era in bella vista. Fedez, caricando il video sul social network, non si è accorto che sullo sfondo era ...

Chiara Ferragni : «Dopo il parto? No a piastre e ferri per asciugare i capelli» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 25 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 20 al 27 giugno A un metro da lei, osservando quei capelli biondissimi adagiati su una tutina nera, non si scova una doppia punta. Eppure sappiamo che Chiara Ferragni i colpi di sole li fa - «Solo a Los Angeles, ma accetto consigli» -, e che «Dopo la gravidanza i capelli si sono indeboliti parecchio: erano sfibrati e meno voluminosi». LEGGI ANCHECosa ha usato ...

Fedez e Chiara Ferragni “promessi sposi” sul lago di Como : le prove generali in vista delle nozze a settembre (foto) : Anche Fedez e Chiara Ferragni tra gli ospiti del matrimonio dei designer campani Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino. I due si sono sposati giovedì 21 giugno con una cerimonia galante sul lago di Como. Numerosi i vip accorsi, tra cui il rapper e la blogger di moda, oltre che la damigella d'onore Gilda Ambrosio e il testimone Stefano De Martino, molto amico della coppia di sposi. De Martino ha partecipato all'evento insieme al figlio Santiago, ...

Chiara Ferragni e Fedez - prove generali di matrimonio : (Mini)abito bianco, completo scuro, qualche lacrima d’emozione. Le nozze di una coppia d’amici per Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, sono state una sorta di «prova generale». Stavolta ancora in veste di invitati, ma in attesa di essere, invece, sposi. I due andranno a nozze tra meno di tre mesi: il prossimo primo settembre. A Noto, nel cuore della Sicilia. A poco più di un anno dalla romantica proposta all’Arena di ...

'Quanti soldi!' Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni - la fashion-blogger italiana più pagata al mondo : A stilare la classifica degli influencer più pagati al mondo è stata Blogometer, azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei che si occupa di studiare e controllare le ...

Chiara Ferragni ambassador Calzedonia - la fashion blogger indossa i capi cult della collezione 2018 [GALLERY] : La top influencer Chiara Ferragni, digital ambassador di Calzedonia, indossa i capi cult della collezione beachwear 2018 Chiara Ferragni, nominata fashion blogger più influente del mondo da Forbes, diventa ambassador del marchio Calzedonia. Il brand italiano d’intimo, calze e costumi ha scelto la bionda neo mamma come testimonial della sua linea beachwear 2018. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo Chiara Ferragni ambassador ...

FEDEZ E Chiara Ferragni - VERSACE FAMILY/ Foto - domenica in famiglia : la blogger bacia il piccolo Leone : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, VERSACE FAMILY, l'imprenditrice digitale e il rapper infiammano la sfilata di Donatella: Milano in tilt per la coppia più amata dello showbiz.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:34:00 GMT)

Fedez - Chiara Ferragni e il piccolo Leo : è Versace Family : Sui social non passano inosservate le ultime foto postate da Fedez e Chiara Ferragni su Instagram. La coppia di influencer ha partecipato alla...