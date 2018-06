Chi può girare le spalle a questa disperazione?

Chirurgia estetica - perché si può risChiare di morire. La denuncia di Paolo Santanchè : Sulla Chirurgia estetica si legge e si scrive di tutto. Un bombardamento di notizie che spesso riporta informazioni imprecise se non errate. Con conseguenze disastrose per chi si affida a medici non specializzati, alle volte senza scrupoli, che operano in condizione non adeguate, mettendo a rischio la salute e la vita del paziente. Bisogna tener presente che liposuzioni e gli impianti di protesi al seno sono operazioni chirurgiche importanti che ...

Si può guidare a piedi nudi o in ciabatte? La risposta è si. Ma si risChia : È un po’ una di quella domande classiche, ad andamento stagionale, quasi da maturità (visto che siamo in periodo di): è legale guidare l’automobile con le ciabatte infradito o no? O, addirittura, si può guidare a piedi nudi? La risposta, rullo di tamburi, è… sì, è possibile guidare in ciabatte o anche a piedi nudi: è diventato legale dal lontano 1993, anno in cui sono state abolite le prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da ...

Asti - mamma non può andare al matrimonio del figlio : visto negato per “risChio migratorio” : La mamma di un ragazzo originario del Gambia e arrivato quattro anni fa in Piemonte, dove ha ottenuto lo status di rifugiato politico, ha continuato a studiare e trovato un lavoro, non riesce a ottenere il visto per poter partecipare al matrimonio del figlio con una ragazza italiana. Secondo l’ambasciata la signora potrebbe decidere di restare in Italia.Continua a leggere

Cartelle esattoriali - così la pace fiscale di Salvini può far esplodere i Comuni. E far pagare a tutti il conto di poChi : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è tornato a rilanciare la cosiddetta pace fiscale invocando la chiusura immediata di “tutte le Cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100mila euro”, cioè la quasi totalità degli atti degli ultimi due anni. Che cosa questo significhi esattamente non è però chiaro a nessuno. Non lo è al suo staff di comunicazione, che rinvia alla proposta politica contenuta nel contratto di governo. ...

Papa Francesco sul caso Aquarius : 'Non puoi respingere Chi arriva' : Roma, 20 giu. , askanews, 'Credo che non puoi respingere quelli che arrivano. Devi riceverli, aiutarli, curarti di loro, accompagnarli e poi vedere dove metterli, ma in tutta Europa': parla così Papa ...

M5s - la guerra totale : Chi può fare fuori Alessandro Di Battista : Vuoi vedere che dal disastro grillino di Roma l'unico a trarre forza sarà Roberto Fico ? Il dubbio è lecito e lo pone anche Italia Oggi : pur senza responsabilità penali, Luigi Di Maio sta uscendo con ...

La strana ammissione di Kevin Durant apre a scenari pazzesChi : “rinnovo Warriors? Può succedere di tutto” : Kevin Durant apre alla possibilità di non rinnovare con i Golden State Warriors: il possibile addio di KD apre a scenari clamorosi L’estate avanza, le temperature si alzano e l’NBA entra in una delle sue fasi cruciali: il mercato dei free agent. Tanti prospetti importanti fra i senza contratto: da LeBron James a Paul George, passando per Chris Paul e Cousins. Dove andranno? Chi può saperlo… probabilmente dal miglior offerente, ...

Salvini Chiede un censimento che non si può fare. Ma quanti sono i rom in Italia? : Dopo i migranti e le ong, ecco i rom, un altro tamburo al quale l'elettorato leghista è estremamente sensibile. E sul quale Salvini ieri ha deciso di battere, in questa sorta di campagna elettorale permanente nella quale siamo immersi ormai da più di cento giorni. “Faremo un censimento sui rom in It

Stadio Roma - il tecnico intercettato : “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi : biglietti vip a Chi può rivelarsi utile : Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, il tecnico intercettato: “Verrà uno schifo ma si farà” | Parnasi: biglietti vip a chi può rivelarsi utile proviene da ...

Uno smartphone può sostituire la tua macChina fotografica? : Nella scelta di uno smartphone, la capacità della fotocamera conta moltissimo. La possibilità di avere immagini di qualità da condividere su Facebook o da inserire nell’album digitale dei ricordi ha portato ad uno sviluppo pazzesco del settore. In pochi anni, siamo passati da foto dozzinali e sfuocate a immagini degne di essere stampate e appese sulle pareti di casa. La moltiplicazione dei sensori, l’intelligenza artificiale e lenti più ...

Intercettazioni - il procuratore Antimafia De Raho : “Chi ascolta non può valutarne la rilevanza. La riforma va rivista” : La riforma delle Intercettazioni va rivista. Adesso lo dice anche il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho. “Le Intercettazioni sono elementi indefettibili di ogni indagine di mafia. Non si può rimettere al soggetto che ascolta una valutazione sulla rilevanza delle Intercettazioni. Questa parte della riforma va rivista. Il rischio con la riforma è che una parte significativa delle Intercettazioni non venga ...

'Roma - per Alisson al Real si può Chiudere a 60 milioni' : MADRID - Ottimismo in Spagna sul possibile arrivo di Alisson al Real Madrid . Secondo 'Marca', i blancos arriveranno a un accordo con la Roma a fronte della distanza attuale fra domanda e offerta: i ...