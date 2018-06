Chi è Oronzo Carinola? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Valentina di Temptation Island 2018 : Chi è Oronzo Carinola? Il fidanzato di Valentina De Biasi sarà uno dei protagonisti indiscussi di Temptation Island 2018, viste le anticipazioni che la coppia stessa ha dato sul loro rapporto: dobbiamo ammetterlo, siamo rimasti abbastanza colpiti dalle loro dichiarazioni e tutti abbiamo pensato che saranno Oronzo e Valentina a Temptation Island 2018 a far pronunciare la famosa frase "Ho un video per te" a Filippo Bisciglia. Aspettiamo di ...

Scherma - GioChi del Mediterraneo 2018 : Valentina De Costanzo è d’argento nel fioretto femminile : Valentina De Costanzo ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di fioretto femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Si tratta del primo podio per la Scherma italiana nell’edizione in corso di svolgimento a Tarragona. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-11. Resta il rammarico perchè De Costanzo era partita benissimo nell’assalto finale, portandosi sul 5-0, ...

Scherma - GioChi del Mediterraneo 2018 : Valentina De Costanzo sul podio. Pizzo out ai quarti nella spada : La Scherma porterà sicuramente una medaglia all’Italia nei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona. A salire sul podio nel fioretto femminile è Valentina De Costanzo, che si è assicurata un posto in semifinale e dunque una medaglia al collo. Dopo una brillante fase a gironi, che le ha permesso di avere un bye agli ottavi di finale, De Costanzo ha messo fine ai sogni di podio della compagna di squadra Erica ...

Chi è Valentina De Biasi? Biografia - età e vita privata della fidanzata di Oronzo di Temptation Island 2018 : Chi è Valentina De Biasi? A Temptation Island 2018 è insieme al fidanzato Oronzo Carinola e il pubblico è molto curioso di scoprire come andrà a finire tra loro: le premesse non sono delle migliori, anche se lei sembra predisposta a perdonare le marachelle del suo fidanzato Oronzo. Ognuno è libero di gestire il rapporto di coppia come ritiene più opportuno, sia chiaro, ma se Oronzo ha già tradito Valentina in passato e lei lo ha perdonato, ...

Chi è Oronzo Carinola? Il fidanzato biriChino di Valentina protagonista di Temptation Island [GALLERY] : Oronzo Carinola e la fidanzata Valentina formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island, ecco chi è il ragazzo pugliese che potrebbe cedere alle avances delle tentatrici Il 5 luglio partirà la sesta edizione del reality di Canale 5 Temptation Island. Gli appassionati del programma però già fremono per sapere quali coppie si cimenteranno nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Dopo le rivelazioni che hanno svelato i nomi ...

Chi è Valentina De Biasi? La bella fidanzata di Oronzo che sarà protagonista a Temptation Island [GALLERY] : Valentina De Biasi ed il fidanzato Oronzo formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island, ecco chi è la bella ragazza pugliese che vuole mettere alla prova il fidanzato Il 5 luglio partirà la sesta edizione del reality di Canale 5 Temptation Island. Gli appassionati del programma però già fremono per sapere quali coppie si cimenteranno nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Dopo le rivelazioni che hanno svelato i nomi ...

Chi è la fidanzata di Einar? Valentina Ragnoli - la giovane ragazza che ha rubato il cuore al finalista di Amici [GALLERY] : Valentina Ragnoli è la bella e giovane fidanzata di Einar Ortiz, il finalista di ‘Amici’ questa sera disputerà la finale che potrebbe vederlo vincitore assoluto Einar Ortiz, di “Amici di Maria De Filippi“, nomina spesso la sua dolce fidanzata. Il cantante del talent show di Canale 5, che questa sera andrà in onda con una finale in cui il cubano sarà protagonista, ha spesso fatto intendere al pubblico quanto ama la sua ...

Uomini e Donne/ DiChiarazioni d'amore tra Nilufar e Giordano - Mariano sorprende Valentina (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Come procedono le quattro storie d'amore appena nate nello studio Canale 5? Ecco tutte le ultime novità(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Valentina Ferragni mette in imbarazzo la sorella Chiara : la borsa di Hermes è falsa? : Valentina Ferragni mette in imbarazzo la sorella Chiara a causa di una borsa di Hermes che, secondo attenti osservatori, sarebbe falsa. La sorella minore della fashion blogger si sta facendo strada nel mondo della moda, muovendo i suoi primi passi come influencer. Su Instagram ha già quasi 2 milioni di follower che commentano le foto postate sul profilo, fra outfit da sogno e viaggi esotici. A finire nel mirino dei fan in queste ore è stato ...

Chi è Valentina Bisti - la nuova conduttrice di Uno Mattina : Valentina Bisti è la nuova conduttrice di Uno Mattina in coppia con Massimiliano Ossini. Bionda, decisa e di successo: la giornalista è riuscita in questi anni a conquistare il cuore dei telespettatori e a ritagliarsi un nuovo spazio in tv. Classe 1974, è nata a Roma, è laureata in Lettere Moderne e ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia. È approdata in Rai a soli 26 anni, collaborando alla rubrica del Tg2 Costume e Società. In ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : primo selfie e diChiarazioni di coppia : Di Mariano Catanzaro e Valentina Pivati del trono classico di Uomini e Donne si sono perse completamente le tracce subito dopo la scelta/non scelta di qualche giorno fa. La neo coppia, forse, si è presa del tempo per metabolizzare quanto accaduto dentro e fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi e vivere alla luce del sole un sentimento allo stato primordiale.prosegui la letturaUomini e Donne, Mariano Catanzaro e Valentina ...

Giuseppe Conte - la ex moglie ‘misteriosa’ del premier incaricato. Chi è e perché il nome di Valentina suscita diverse ‘fantasie’ : “È sua figlia” : Un nome un po’ a sorpresa, venuto alla luce dopo giorni e giorni di trattative serrate e dopo che altri candidati erano stati prima proposti e poi puntualmente bocciati nel confronto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader delle due forze politiche che si sono prese l’impegno di formare il nuovo governo e scegliere un premier condiviso. Alla fine l’incarico è andato a lui, Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, un ...