Sollevamento pesi - Gio Chi del Mediterraneo 2018 : Michael Di Giusto è di bronzo nello slancio dei -62kg. Mirco Scarantino fuori dal podio : Michael Di Giusto ha conquistato la prima medaglia italiana nel Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, vincendo la medaglia di bronzo nello slancio nella categoria di peso -62kg, dietro solo agli inarrivabili Ahmed Saad (Egitto) e Erol Bilgin (Turchia), i quali si sono sfidati su livelli troppo alti affinchè si inserissero anche gli italiani nella lotta per la medaglia d’oro. Di Giusto , per salire sul podio , ha ...

Chi è Michael De Giorgio? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Lara di Temptation Island 2018 : Chi è Michael De Giorgio di Temptation Island 2018 ? Il fidanzato di Lara Rosie Zorzetto ha accettato di mettersi in gioco nel reality show dell'estate per capire cosa prova realmente per la sua dolce metà: sarà il caso di andare avanti con il rapporto e pensare a una convivenza, magari? Oppure sarà il caso di accettare la fine della relazione? Seguiremo la loro avventura e scopriremo all'ultimo falò cosa decideranno di fare, intanto diamo ...

Chi è Michael De Giorgio? Il fisicato tatuatore di Udine - fidanzato di Lara - a Temptation Island [GALLERY] : Michael De Giorgio e la fidanzata Lara Rosie Zorzetto formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island , ecco chi è la ragazzo di Udine che vuole mettere alla prova i suoi sentimenti per la fidanzata Il 5 luglio partirà la sesta edizione del reality di Canale 5 Temptation Island . Gli appassionati del programma però già fremono per sapere quali coppie si cimenteranno nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Dopo la rivelazione ...

Chi è Lara Rosie Zorzetto? La 27enne di Pordenone - fidanzata di Michael - a Temptation Island [GALLERY] : Lara Rosie Zorzetto ed il fidanzato Michael De Giorgio formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island , ecco chi è la bella ragazza di Pordenone che vuole mettere alla prova i suoi sentimenti per il fidanzato Il 5 luglio partirà la sesta edizione del reality di Canale 5 Temptation Island . Gli appassionati del programma però già fremono per sapere quali coppie si cimenteranno nel programma estivo condotto da Filippo Bisciglia. Dopo la ...

La mossa "antigravità" di Michael Jackson in Smooth Criminal. Tre neuroChirurghi svelano il trucco : Alcune mosse di danza di Michael Jackson sembrano sfidare le leggi di gravità e sono diventate un cult per molti fan. Tanti hanno provato a ballare come lui senza riuscirci. In particolare, in un suo video musicale del 1987, "Smooth Criminal", l'artista si piega in avanti di 45 gradi, con il corpo dritto e le scarpe appoggiate sul palco, e mantiene la posizione. Sembra impossibile, considerato che la maggior parte degli umani può ...