Chi è Filippo Tortu | la ' Freccia' che dopo 39 anni ha archiviato Mennea ma non il mito

agi

: Chi è Filippo Tortu il campione di atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea - #Filippo #Tortu #campione… - zazoomblog : Chi è Filippo Tortu il campione di atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea - #Filippo #Tortu #campione… - MiloGino : RT @fanpage: Chi è Filippo #Tortu, il campione di atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea - fanpage : Chi è Filippo #Tortu, il campione di atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea -

(Di sabato 23 giugno 2018) "Tortu", l'uomo più veloce d'Italia del nuovo Millennio. Filippo Tortu sulla pista del Municipal Sports Center Moratalaz di Madrid, correndo i 100 metri in 9"99 ha scritto una delle più belle pagine dello sport italiano di sempre. Lo sprinter brianzolo ma di sangue sardo sulla distanza regina del programma olimpico dell'atletica leggera ha migliorato di due centesimi il precedente limite che apparteneva da ben 14.171 giorni, quasi 39, al grande e leggendario Pietro. La "del Sud" corse in 10"01 il 4 settembre del 1979 allo stadio Azteca di Città del Messico in occasione delle Universiadi, Tortu ha scritto la storia in occasione di uno dei tanti meeting in agenda in questo periodo dell'anno. Filippo con 9"99 è il terzo bianco d'Europa di sempre ad essere ...