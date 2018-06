Chemioterapia | ‘cuffia’ contro la perdita di capelli all’Ospedale di Budrio Bologna

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) Prevenire ladiper chi si sottopone a. E’ una nuova opportunità offerta dall’Ospedale di), rivolta alle persone in trattamento chemioterapico presso l’ambulatorio di Oncologia Territoriale. A renderla possibile è stato il signor Lilliano Tracchi, che ha donato all’Azienda Usl diuno strumento, chiamato ‘scalp cooler’, in grado di ridurre uno degli effetti indesiderati delle terapie chemioterapiche. Lo strumento, che va utilizzato sin dall’avvio di ogni ciclo di trattamento, induce la vasocostrizione dei capillari, abbassando la temperatura del cuoio capelluto tra i 0 e -4 gradi. In questo modo si riduce l’afflusso sanguigno verso il cuoio capelluto, rallentando così anche la diffusione del farmaco chemioterapico verso il bulbo pilifero. Si tratta di una particolare cuffia, ...