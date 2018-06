: #Cervino, cade e muore alpinista moldavo - CyberNewsH24 : #Cervino, cade e muore alpinista moldavo - TelevideoRai101 : Cervino, cade e muore alpinista moldavo -

Unè morto sulla via normale del, dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone, a 3.581 metri di quota. Era partito martedì scorso per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni sfavorevoli per la presenza di molta neve. Il corpo dell'uomo è stato recuperato in elicottero dalle guide del soccorso alpino e dai finanzieri del Sagf di Cervinia. L'allarme per il suo mancato rientro era stato dato ieri sera da un'amica.(Di sabato 23 giugno 2018)