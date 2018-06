C' erano una volta le banche italiane | l' effetto dello spread è un uragano

Daje! I vegani erano una fake news e si possono battere : Solo per avere inventato il #bisteccaday li abbracceremmo ad uno ad uno, sani e abbronzati come cugini di campagna, gli eroi della Coldiretti, nello specifico sezione del Piemonte. Una grigliata omerica con forni e spiedi, allevatori e mangiatori, e gli esperti della scienza a dare la benedizione. M

HO SPOSATO UNA PROSTITUTA/ “Quando ho capito che erano persone ho convinto 50mila uomini a smettere” : Un ex cliente di prostitute ne ha sposata una e da allora si dà da fare per convincere gli uomini a smettere di frequentare le schiave del sesso(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:41:00 GMT)

“Si sono lasciati!”. Clamoroso : addio dopo 19 anni. Terremoto nel mondo del gossip : erano una delle coppie vip più longeve di sempre : È una delle storie da favola che tutte le donne avrebbero voluto avere. E lei c’era riuscita: ha conquistato il cuore di un calciatore, è cambiata la sua vita (in meglio) e ne è nata una relazione di 19 anni con tre figli al seguito. Un amore che tutti definivano “unico”. Una storia che apparentemente sembra essere di normale quotidianità, ma che, quando si parla di una persona nota, non lo è mai. L’incontro tra loro due ...

Sergio Mattarella : "Le tensioni e le prove si superano in una nazione unita e solidale" : "tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti italiani in occasione della festa della Repubblica che si celebra il 2 giugno."L'impegno volto a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e a rafforzare ...

C'erano una volta i poster : Mark Hamill mostra i concept art promozionali del primo Star Wars - Best Movie : ... e più grande di quella che qualsiasi uomo potrà mai vivere » Il secondo poster, bellissimo con la Morte Nera in primo piano, riporta la dicitura: «Una visione del mondo che nessun uomo ha mai avuto ...

FedEx – Tnt - scioperano dipendenti : “Due giorni e una notte di stop per salvare 500 posti dalla speculazione” : Scatta a mezzanotte lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di FedEx-Tnt in risposta ai 361 licenziamenti annunciati ad aprile, a due anni dall’acquisizione da parte della multinazionale americana. Punti nevralgici della protesta, che inizierà a mezzanotte e proseguirà fino alle 23:59 di venerdì, è la Lombardia, con il blocco dell’hub FedEx di Malpensa e relativi voli merci e di quello Tnt a Peschiera Borromeo. Altri presidi sono stati organizzati ...

Al Laterano apre una mostra russa sulle persecuzioni comuniste dalla Rivoluzione d'Ottobre in poi : Il colpo di stato dell'ottobre del 1917 ha, infatti, modificato in modo radicale la vita dei russi, dando tra l'altro il via alla politica di ostilità delle nuove autorità nei confronti della ...

Ecco una lista di società europee che operano in Iran a dispetto delle sanzioni Usa - : Nonostante il ritiro del presidente Donald Trump dal Joint Comprehensive Plan of Action , JCPOA, , noto anche come accordo sul nucleare Iraniano, i suoi alleati europei stentano a seguire il suo ...

“Hanno deciso!”. Albano e Romina - la news è da capogiro. I beninformati sono certi e dalle pagine del gossip spifferano tutto : una scelta senza precedenti : Albano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie che hanno fatto letteralmente sognare i fan negli anni Ottanta. La musica li aveva uniti, poi la tragica scomparsa della primogenita Ylenia ha iniziato a sfaldare il loro rapporto, poi sfociato nella separazione e poi nel divorzio. Nel 1998 Al Bano ha iniziato una lunga relazione con Loredana Lecciso. Relazione chiusa definitivamente pochi mesi fa. Tra le pagine del settimanale ...

Messico - strage di donne : sei cadaveri ritrovati in una scarpata - erano state rapite : Un gruppo di uomini armati ha rapito sei donne che si trovavano in un alimentari. I loro cadaveri sono stati ritrovati in una scarpata a Ciudad Victoria, capitale dello stato del Tamualipas: tre di loro sono state colpite con colpi di pistola, altre sono state trovate smembrate in buste di plastica.Continua a leggere

Mostro del Circeo - Angelo Izzo : "Rossella Corazzin stuprata e uccisa"/I massacratori erano una banda? : Mostro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:44:00 GMT)

La gig economy si dà una regolata. Gli strepiti sindacali e "luddisti" erano esagerati : Il nuovo biglietto da visita con cui Uber tenta di ripresentarsi all'opinione pubblica e davanti ai tribunali delle città che vogliono bandirlo prevede polizze assicurative e maggiori attenzioni per i suoi lavoratori. "Uber non sarebbe la realtà che è senza gli autisti e i corrieri partner che sono

Roma - i centri massaggi erano case chiuse : arrestati 4 uomini e una donna. Nel pacchetto delle offerte anche sesso : Cinque persone, di nazionalità italiana e domiciliate nel Comune di Pomezia, sono state arrestate dai carabinieri di Pomezia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli arrestati, ...