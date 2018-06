Catania | Robur Siena | Cosenza e Sudtirol in campo | grande lotta per i play off di Serie B

Blastingnews

(Di sabato 23 giugno 2018), ultimi novanta minuti verso la finale di Pescara, gara unica, senza appello. All'andata, mercoledì scorso, i toscani sono riusciti a chiudere il match in vantaggio, 1-0, al termine di una partita decisa da un episodio. Stesso risultato per il, vittorioso sul. Ac'èattesa per questo confronto, in programma domani sera, alle 20,30. Alla stessa ora pure l'altra semifinale in Calabria. Il pubblico delle grandi occasioni al 'Massimino' In terra etnea si prevede il pubblico delle grandi occasioni VIDEO per trascinare la squadra di Cristiano Lucarelli verso l'ultimo atto deioff VIDEO per laB. Al 'Massimino', dunque, lasara' chiamata a una vera e propria impresa per uscire indenne da un incontro che si preannuncia molto intenso soprattutto sul piano agonistico. I tifosi rossazzurri, ...