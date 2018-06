' Caso Argentina' ai Mondiali | Maradona | ' Via Sampaoli | non sa che fare'

L’amichevole Israele-Argentina diventa un Caso politico : Minacce di morte a Messi : L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico : Minacce di morte a Messi . La partita amichevole tra Israele e Argentina prevista per sabato a The post L’amichevole Israele-Argentina diventa un caso politico : Minacce di morte a Messi appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

MotoGp - la Gp Commission cambia la procedura di partenza : mai più un altro Caso come quello in Argentina : Dopo quanto accaduto in Argentina, la Gran Prix Commission ha deciso di modificare la procedura di partenza: ecco tutte le novità Quanto accaduto prima del Gp d’Argentina non si verificherà più, la Grand Prix Commission ha modificato la procedura di partenza per evitare un’altra griglia di partenza con tutti i piloti distanziati di quattro file dal poleman. AFP/LaPresse I commissari hanno deciso che, nel caso in cui un pilota debba ...