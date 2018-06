Caserta | uccide la moglie e il figlio con il fucile da caccia e poi si suicida

Caserta : uccide moglie e figlio a fucilate e si suicida : Duplice omicidio e suicidio a Teano, in provincia di Caserta, dove un uomo di 72 anni ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile per poi suicidarsi con la stessa arma.Questa la ricostruzione dei fatti secondo i carabinieri giunti sul luogo della tragedia nella serata di ieri in seguito alla segnalazione di un passante che aveva sentito gli spari.L'uomo che avrebbe ucciso moglie e figlio, rispettivamente di 63 e 44 anni, era un ...