Caos Parma | Lucarelli è un fiume in piena | “chi si agita per strumentalizzare il tutto

sportfair

: CAOS PARMA, Comunicato Spezia: “Completamente estranei ai fatti” - FiorentinaUno : CAOS PARMA, Comunicato Spezia: “Completamente estranei ai fatti” - LIRATV : Serie B nel caos: i casi di #Foggia, #Cesena e della gara Spezia – Parma: Acque agitate in… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Il capitano del, adesso diventato dirigente dopo il ritiro, ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda che coinvolge il club emiliano E’ un periodo difficile per ile per Alessandro, protagonista di una tripla promozione dalla D alla A che adesso rischia di essere infangata. Foto LaPresse – Tano Pecoraro I messaggi inviati da Calaiò a due giocatori dello Spezia rischiano di costare la retrocessione agli emiliani, una conseguenza chenon vuole nemmeno prendere in considerazione, nonostante abbia appeso le scarpette al chiodo. “Sono in vacanza da qualche settimana, all’estero, ma anche qui ovviamente ci sono i giornali. E sinceramente leggere alcune cose mi fa imbestialire. Pensare di mettere in discussione quello che abbiamo ottenuto con sudore e sacrificio per un “pippein” e un “cazzein” è pazzesco” le parole di...