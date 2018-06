Caos a Cesena | la Procura chiede il fallimento della società

calcioweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) LaRepubblica di Forlì ha chiesto ildell’Associazione Calcio, proprio mentre lacalcistica tenta di salvarsi con un piano di ristrutturazione dei debiti. La richiesta è stata presentata al Tribunale mercoledì scorso, 20 giugno, dopo che il giorno prima l’Agenzia delle Entrate aveva respinto per la seconda volta una richiesta di transazione fiscale basata sul dimezzamento del debito con l’Erario (circa 40 milioni) e la sua rateizzazione in vent’anni. La data dell’udienza in cui sarà discussa l’istanzanon è stata ancora fissata, ma nel frattempo ilha presentato una nuova richiesta di transazione all’Agenzia delle Entrate. L'articolo: lailCalcioWeb.