Canottaggio | Coppa del Mondo Linz 2018 | buona Italia nella seconda giornata

Canottaggio – Coppa del Mondo : l’Italremo verso le finali : Canottaggio. In Coppa del Mondo l’Italremo avanza compatto verso le finali Al termine della prima giornata di Coppa del Mondo di Linz (Austria) lo squadrone azzurro perde solo due barche (il singolo e il due senza senior maschile), mentre ne ha già piazzate in finale diretta 5: una pesi leggeri (quattro di coppia maschile) e 4 Pararowing (singolo PR1 femminile, quattro con PR3 misto, singolo PR2 maschile, due senza PR3 maschile). 13 ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : doppio pesi leggeri in semifinale - due senza e singolo maschile eliminati : Terminata la sessione pomeridiana della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz (Austria). Tra ripescaggi e quarti, passano in semifinale altri due equipaggi, mentre altrettanti vengono eliminati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione pomeridiana. Nel doppio pesi leggeri l’Italia approda in semifinale sia al maschile che al femminile. La coppia formata da Alfonso Scalzone e Gabriel Soares ha vinto ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : Italia - è tornato il 4 di coppia! Oppo-Ruta impressionano in batteria! : A Linz, in Austria, è scattata la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: due i motivi di curiosità attorno alle gare odierne. In questo bacino il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020. Inoltre oggi si è gareggiato con il time trial, con gli equipaggi che sono partiti a 30″ di distanza l’uno dall’altro, novità che potrebbe essere introdotta proprio alle prossime ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : si gareggia con la novità time trial. Ci sarà anche alle Olimpiadi? : Dono due principalmente le novità che hanno spinto molti atleti a partecipare alla seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio, che venerdì prenderà il via a Linz, in Austria: il primo è che questo sarà il campo di regata che ospiterà i Mondiali del 2019, primo evento ad assegnare pass olimpici per Tokyo, mentre il secondo è che nelle eliminatorie si gareggerà con la formula di qualificazione del time trial, una delle novità che potrebbero ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : i convocati e gli equipaggi dell’Italia in gara in Austria : Dopo aver comunicato i 57 azzurri al via della tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz, in Austria, oggi il DT Francesco Cattaneo ha definito la composizione degli equipaggi al via. Nella stessa località, il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno le prime carte olimpiche. Di seguito l’elenco completo delle imbarcazioni italiane. MASCHILI – DOPPIO PESI LEGGERI: ITA1 Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta; ITA2 Alfonso ...

Canottaggio – Coppa del Mondo di Linz - definiti gli equipaggi azzurri in gara : I canottieri azzurri tornano in acqua: tutti gli equipaggi presenti da domani alla Coppa del Mondo di Linz (Austria) Archiviati i Campionati Italiani Assoluti COOP, svoltisi nel week end appena trascorso a Varese, si torna a parlare di impegni con la maglia azzurra per gli atleti agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo. Domani, infatti, partiranno alla volta di Linz (Austria) i 24 equipaggi (11 maschili, 7 femminili, 6 pararowing) ...

Canottaggio - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell'Italia per la tappa di Linz - 57 azzurri in Austria : L'Italia , dopo aver saltato la prima tappa si presenta con ben 57 elementi alla seconda puntata della Coppa del Mondo di Canottaggio , in programma a Linz, in Austria, dal 22 al 24 giugno . Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 36 atleti senior, 12 pesi leggeri e 9 nel pararowing . Di seguito l' elenco ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : dominio olandese nell’ultima giornata. Tutti i risultati delle finali : Si è chiusa oggi a Belgrado (Serbia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’ultima giornata di gare ha regalato grandi emozioni con ben quattordici finali disputate. Ricordiamo che l’Italia aveva scelto di non partecipare a questa prima tappa, per preparare meglio i prossimi impegni. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal due senza dove al femminile domina il Canada davanti a Spagna e Olanda, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : i risultati delle finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio : Va in archivio la prima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso a Belgrado, in Serbia: disputate le specialità non olimpiche ed il paraCanottaggio. L’Italia ha scelto di non prendere parte alla tappa serba, concentrandosi sui prossimi appuntamenti. Nel singolo pesi leggeri femminile si impone la bielorussa Alena Furman in 7’46″15, che precede la canadese Ellen Gleadow, seconda in ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : Italia assente - tanti big in gara : Partirà domani la prima tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia ha deciso di saltare l’appuntamento di Belgrado e non scenderà in acqua. Al contrario molti altri big hanno deciso di non mancare in Serbia e già l’esordio stagionale si rivela pieno di duelli da non perdere. Nel due senza senior femminile l’armo da battere è senza dubbio la Nuova Zelanda di Grace Prendergast e Kerri Gowler, le quali nella scorsa ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : programma - orari e tv : Sta per partire la Coppa del Mondo di Canottaggio: a Belgrado, in Serbia, dove non saranno impegnati equipaggi italiani, tra venerdì 1 e domenica 3 giugno ci sarà la prima tappa del circuito maggiore. Venerdì dedicato alle batterie, mentre sabato sarà il momento per le finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Domenica gran finale con l’assegnazione dei titoli nelle specialità olimpiche. Le finali A di sabato 2 e ...