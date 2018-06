Canottaggio – 5 medaglie azzurre in Coppa del Mondo

Canottaggio – All’?Europeo Junior l?’Italia vince 8 medaglie : L’Europeo Junior di Canottaggio dà grandi soddisfazioni all’Italia: ecco i risultati È stato un Europeo indimenticabile per la nazionale degli azzurrini che, con 13 equipaggi iscritti, ne ha piazzati in finale ben 11 conquistando 8 medaglie (2 oro ? 5 argento ? 1 bronzo) e il secondo posto del medaglie re per nazione dietro alla Repubblica Ceca (3 ori ? 1 argento) e davanti alla Romania (1 oro ? 5 argenti ? 1 bronzo). Grand?Italia ...

Canottaggio - Europei junior Gravelines 2018 : otto medaglie per l’Italia - due senza maschile agli YOG : Ottimo bilancio per l’Italia agli Europei junior di Canottaggio: sono arrivate otto medaglie dai 13 equipaggi impegnati, che valgono agli azzurrini il secondo posto complessivo nel medagliere finale. Due ori, cinque argenti ed un bronzo per l’Italia, che qualifica anche il due senza maschile agli YOG di Buenos Aires (ai quali era già qualificato il due senza femminile). Dal comparto maschile arrivano cinque medaglie: oro per il ...