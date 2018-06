Canoa velocità | Giochi del Mediterraneo 2018 | tutte in finale le cinque imbarcazioni

Canoa velocità - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) sarà il kayak l’unico protagonista delle gare di Canoa velocità. In questo evento non si disputeranno infatti le competizioni sulla canadese, ma si assegneranno cinque titoli tutti nel kayak: K1 500m maschile e femminile, K1 200m maschile e femminile e K2 500m maschile. Saranno sei gli azzurri che proveranno a lasciare un segno in Spagna (clicca qui per l’elenco completo dei convocati). Il ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : sui 5000 metri Carlo Tacchini di bronzo - settimo Samuele Burgo : Si sono conclusi con le gare distance sui 5000 metri gli Europei di Canoa velocità, andati in scena a Belgrado, in Serbia: nel C1 maschile è arrivata la medaglia di bronzo di Carlo Tacchini, mentre Samuele Burgo si è classificato settimo nel K1 maschile. Irene Burgo si è invece ritirata nel K1 femminile. L’Italia ha chiuso con due ori nella paraCanoa e due bronzi nella Canoa. Nel C1 5000 metri maschile si è confermato campione europeo il ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : Carlo Tacchini medaglia di bronzo nel C1 5000 metri : Nuovo podio per Carlo Tacchini agli Europei di Canoa velocità in corso a Belgrado: il poliziotto verbanese si classifica terzo nel C1 5000 metri maschile. Il crono dell’azzurro è di 23’11″35 e gli vale una bella medaglia di bronzo, che va a fare il paio con quella conquistata nel C1 1000 metri. Si conferma campione europeo sui 5000 il tedesco Sebastian Brendel, che copre il percorso in 22’51″01, mentre alla piazza ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno. BRONZO TACCHINI! Secondo podio per l’azzurro nel C1 5000 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le finali della paraCanoa e sulle distanze dei 500 e dei 200 metri nella sessione mattutina e sui 5000 metri nella sessione pomeridiana. Una giornata che sarà ricchissima di emozioni, tutte da vivere con noi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa ...

Canoa VELOCITA' : CARLO TACCHINI BRONZO AGLI EUROPEI DI BELGRADO : Dopo il successo ottenuto il mese scorso in coppa del mondo di Szeged, l'azzurro della Aisa Sport fa suo anche il titolo continentale dominando la finale con il tempo di 54.513, precedendo il russo ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : piazzamenti di rincalzo per gli azzurri. Tutti i risultati delle finali sui 200 metri : Nel C2 200 metri femminile , specialità non olimpica , successo delle magiare Virág Balla e Kincsö Takacs in 42 730, nuovo record dei campionati, a soli 44 millesimi dal record del mondo. Secondo ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : piazzamenti di rincalzo per gli azzurri. Tutti i risultati delle finali sui 200 metri : Nel primo pomeriggio odierno vanno in scena le finali sui 200 metri agli Europei senior di Canoa velocità, in corso a Belgrado, in Serbia: due equipaggi italiani in acqua nelle finali A per un settimo ed un ottavo posto, e tre nelle finali B, per due undicesimi ed un tredicesimo posto. Nel C2 200 metri maschile (specialità non olimpica) vittoria dei russi Alexander Kovalenko ed Ivan Shtyl in 35″919, davanti ai bielorussi Hleb Saladukha e ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini e i fratelli Craciun deludono sui 500 metri. Tutti i risultati delle finali : Si è conclusa la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Si sono assegnati i titoli sulla distanza dei 500 metri, dove l’Italia resta però a bocca asciutta. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e i vincitori delle medaglie. Delusione nel C1 per Carlo Tacchini, che chiude la finale all’ultimo posto. Il 23enne verbanese, dopo aver conquistato uno ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Federico Mancarella sfiora la medaglia nella parcanoa. Tutti i risultati delle finali : Si sono concluse le finali della paraCanoa agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). L’Italia conquista la sua seconda medaglia d’oro, dopo quella di Marius Bodgan Ciustea, grazie alla magnifica prova di Esteban Gabriel Farias che difende il titolo nel KL1 200 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati della mattinata. Nel KL2 200 metri sfuma di un soffio la medaglia per Federico ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Esteban Gabriel Farias non si batte! Gara magnifica dell’azzurro che conquista l’oro nella paracanoa : Arriva un altro magnifico oro per la paraCanoa azzurra agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Esteban Gabriel Farias si conferma un campione straordinario e va a conquistare il secondo titolo continentale consecutivo nel KL1 200 metri. L’azzurro è arrivato a questo evento come favorito assoluto, visto l’oro iridato ottenuto a Racice e la vittoria in Coppa del Mondo a Szeged e non ha deluso le ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno - si assegnano gli ultimi titoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità a Belgrado (Serbia). Il programma odierno prevede le finali della paraCanoa e sulle distanze dei 500 e dei 200 metri nella sessione mattutina e sui 5000 metri nella sessione pomeridiana. Una giornata che sarà ricchissima di emozioni, tutte da vivere con noi. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa ...