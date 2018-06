Cani aggrediscono una donna in un parco | denunciata la proprietaria

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018) Domenica scorsa tredi grossa taglia avevano aggredito una 45enne romana che passeggiava all’interno deldi Villa Pamphili. Ladei, unaromana di 43 anni, è stata adesso identificata dai Carabinieri della stazione Gianicolense ed è stataper lesioni personali, omessa custodia e malgoverno di animali. Le indagini erano iniziate quello stesso pomeriggio quando la vittima, che aveva riportato ferite all’avambraccio guaribili in 10 giorni, aveva denunciato l’accaduto. I carabinieri hanno anche affidato gli animali, regolarmente iscritti all’anagrafena e sottoposti alle prescritte vaccinazioni, ad una struttura veterinaria per effettuare il percorso di sorveglianza sanitaria in relazione al trattamento antirabbica e alla valutazione della loro pericolosità. Laha anche ricevuto specifiche prescrizioni per ...