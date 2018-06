Canada | fa jogging ma oltrepassa il confine USA | arrestata La madre | La frontiera

Attraversa il confine Usa-Canada mentre fa jogging. Detenuta per 2 settimane : Ha Attraversato il confine fra Canada e Stati Uniti involontariamente, mentre faceva jogging, ed è stata Detenuta negli Usa per oltre due settimane. Così una normale corsa di piacere si è trasformata per Cedella Roman, 19 anni di cittadinanza francese, volata in Canada dalla Francia per andare a trovare la madre, in un incubo.Lo scorso mese - riporta la Cnn - si è allontanata dalla casa della madre a White Rock, in ...

