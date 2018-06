Canada | fa jogging ma oltrepassa il confine | arrestata per 2 settimane 

meteoweb.eu

: Sconfina dal Canada agli Usa facendo jogging francese in prigione per due settimane: “Lì è una trappola” -… - zazoomblog : Sconfina dal Canada agli Usa facendo jogging francese in prigione per due settimane: “Lì è una trappola” -… - mauneobux : #News Sconfina dal Canada agli Usa facendo jogging, francese in prigione per due settimane: 'Lì è una trappola' - T… - glamis : Una ragazza francese in vacanza in Canada mentre fa jogging supera per sbaglio il confine con gli USA. Viene arrest… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Triste esperienza per una giovane turista francese che, durante la sua vacanza in, ha trascorso due settimane in un centro di detenzione statunitense per aver inavvertitamente attraversato ilmentre facevalungo una spiaggia. Lo riferisce la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Come spiega il giornale Cedella Roman, 19 anni, correva lungo ila sud della cittadina di White Rock, nella British Columbia canadese, dove vive la madre. Inavvertitamente ha “sconfinato” nello stato di Washington al pomeriggio del 21 maggio. Si è fermata a scattare una foto del panorama e stata ritornando indietro, quando è stata fermata e prelevata da agenti della guardia di frontiera Usa che le hanno contestato di aver attraversato illegalmente il. “Ho detto loro di non averlo fatto di proposito e che non avevo capito cosa stava accadendo”, ...