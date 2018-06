Campagna abbonamenti di Cantù Mauri | «Partirà intorno al 10 luglio»

Atalanta - “Con te sempre” : al via la Campagna abbonamenti 2018-2019 : "Con te sempre" è il titolo della nuova campagna abbonamenti dell'Atalanta: vendita libera dal 25 luglio L'articolo Atalanta, “Con te sempre”: al via la campagna abbonamenti 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter rivede le stelle : ecco la Campagna abbonamenti : Ufficiale il nuovo claim della campagna abbonamenti: slogan da Divina Commedia. Intanto Thohir potrebbe vendere le proprie quote

Teatro Gesualdo - parte la Campagna abbonamenti : ... · Grande Teatro , 9 spettacoli, : Platea Abbonamento euro 270,00, biglietto euro 35,00 - Galleria Abbonamento euro 210,00, biglietto euro 28 euro Sconti Over 65 e Under 30 · Danza , 3 ...

Inter - “A riveder le stelle” : al via la Campagna abbonamenti 2018/2019 : Al via la nuova campagna abbonamenti del club nerazzurro, incentrata sul ritorno in Champions League dopo cinque lunghi anni di assenza. L'articolo Inter, “A riveder le stelle”: al via la campagna abbonamenti 2018/2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallavolo – Modena Volley - grande successo per la Campagna abbonamenti : E’ corsa verso il… Tempio! Nel primo giorno di abbonamenti liberi sono oltre 400 le tessere sottoscritte, superate le 2mila totali, già esaurita Curva Ghirlandina! C’è chi corre contro il tempo e chi corre verso… il Tempio. Proprio così, nella prima giornata di abbonamenti liberi sono state oltre 400 le tessere sottoscritte presso gli sportelli BPER Banca, sono state superati i 2mila abbonamenti totali ed è già esaurita ...

«Io ci sono» - la Roma lancia la Campagna abbonamenti 2018-2019 : Il club giallorosso ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, dal titolo "Io ci sono": protagonisti Totti, De Rossi, Nainggolan e Di Francesco. L'articolo «Io ci sono», la Roma lancia la campagna abbonamenti 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

'Io ci sono' : la Roma lancia la nuova Campagna abbonamenti : Roma - L'Olimpico inondato di passione nelle due grandi sfide di Champions League contro Barcellona e Liverpool è uno spettacolo rimasto negli occhi e nel cuore di chi lo ha vissuto. Ed è anche un ...

Roma - il 7 giugno parte la Campagna abbonamenti : parte la campagna abbonamenti di AS Roma per la stagione 2018/19. Il club giallorosso ha comunicato sul sito ufficiale modalità e prezzi per il rinnovo e la vendita: rispetto allo scorso anno tutti i ...

Prosa 2018/19 : inizia la Campagna abbonamenti : Dal 25 ottobre 2018 al 12 maggio 2019, attorno a un nucleo dedicato ai maestri del '900 europeo e alla drammaturgia contemporanea troveranno spazio messe in scena di testi classici e spettacoli ...

Tra Elisir d´Amore - traviata - aida e tosca la Campagna abbonamenti dell´Ente Trapanese : Dal 25 giugno, spazio alla vendita dei biglietti per i singoli spettacoli. Il 2018 sarà un anno importante per l'Ente Luglio Musicale Trapanese: settanta anni di attività e un'importante tournée in ...