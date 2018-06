Calciomercato Inter | l' agente di Malcom | ' Vuole i nerazzurri'

Calciomercato - le trattative di serie A. Inter scatenata : I nerazzurri seguono William Carvalho e si avvicina a Malcom. La Juventus studia le mosse da mettere in atto e potrebbe mandare in prestito Pjaca alla Fiorentina

Calciomercato Inter - sempre viva la pista Politano : MILANO - L'attaccante esterno prediletto dall' Inter rimane Malcom del Bordeaux : il club francese non ha però ancora aperto alla cessione in prestito. I nerazzurri dunque vogliono cautelarsi con un ...

Calciomercato Inter - non solo Dembele : sondato William Carvalho dello Sporting : Nainggolan, ma non solo. L'Inter continua a correre sul mercato e, ormai conclusa la trattativa per il centrocampista della Roma, è pronta a piazzare un altro colpo per la mediana. L'obiettivo ...

Calciomercato - Inter-Nainggolan : si discutono i dettagli del contratto. Settimana prossima le visite : Nainggolan all'Inter: parti al lavoro per chiudere definitivamente una delle grandi operazioni dell'estate di Calciomercato. La trattativa, dopo le parole di addio alla Roma del centrocampista, è ...

Scambio Icardi-Higuain/ Calciomercato Juventus-Inter - Samuel : “Non sarei stupito se succedesse” : Scambio Icardi Higuain, Samuel possibilista: non sarei stupito se succedesse. L'ex difensore argentino non esclude il clamoroso Scambio fra Inter e Juventus. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain continuano a tenere banco in questi giorni tra Calciomercato e Mondiali 2018. In primo piano c’è la disastrosa partenza dell’Argentina in questi Mondiali: l’attaccante dell’Inter non è stato nemmeno convocato, quello della Juventus sì ma è entrato in ...

Suso all'Inter? / Calciomercato - Candreva al Milan ma l'agente non è d'accordo! : Suso all'Inter? Calciomercato: clamoroso scambio col Milan dove potrebbe approdare uno tra Ivan Perisic, Antonio Candreva e Marcelo Brozovic. Trattativa in piedi o bautade?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Calciomercato Serie A - trattative 'calde'. Le mire di Juve e Inter : L'Inter chiude per Nainggolan e segue Dembelé. La Roma si prepara ad accogliere Pastore e scambia Skorupski per Mirante con il Bologna; la Juventus ha in mano Cancelo e monitora Golovin

Calciomercato - Inter scatenata : prima Nainggolan - poi Suso : Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso un euro su Nainggolan via dalla Roma. E invece, come spesso accade, le vie del Calciomercato sono infinite. Il belga è ormai un giocatore dell'Inter. Nainggolan...

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Calciomercato Inter - clamoroso interesse per Suso : il Milan chiede in cambio un big nerazzurro : L’Inter ha messo gli occhi su Suso, incontrando l’agente del calciatore per chiedere informazioni sulla fattibilità dell’operazione: i rossoneri chiedono Brozovic o Perisic Una clamorosa ipotesi di mercato prende corpo sull’asse Inter-Milan, i nerazzurri infatti hanno messo gli occhi su Suso. C’è già stato un incontro tra Ausilio e l’agente del calciatore Lucci, utile a capire la fattibilità di ...

Calciomercato : Inter-Suso - tutti i dettagli di una clamorosa idea col Milan : Di Nainggolan abbiamo raccontato , a proposito una delle contropartite tecniche sarà Santon, . Di Dembelé sappiamo che bisogna aspettare sia il Mondiale che il mercato cinese , che chiude il 13 luglio,...

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - alla Roma Santon e Zaniolo : il belga cerca casa a Milano (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:06:00 GMT)