Calciomercato Genoa | fari puntati su Leckie

Calciomercato Genoa - arriva l’attaccante : operazione da 10 milioni di euro : Calciomercato Genoa – Tra presente e futuro, il Genoa si muove per la prossima stagione ma non solo, nel mirino sono finiti calciatori dal grande potenziale, giovani ma in grado di essere protagonisti anche per l’immediato. E’ il caso di Andrea Pinamonti, attaccante dell’inter ormai ad un passo dai rossoblu, operazione da circa 10 milioni di euro, i nerazzurri hanno deciso di garantirsi il diritto di recompra ad una cifra ...

Calciomercato Genoa - piste Sandro ed Ekdal : GENOVA - La priorità del Genoa è sistemare il centrocampo. Ora che su Mandragora è piombato il Monaco , e la Juve sta pensando a una clamorosa cessione per 20 milioni di euro, , più che mai diventa ...

Calciomercato Parma - che scatto per Stulac : sorpassate Bologna - Atalanta e Genoa : Il Parma ha accelerato per Leo Stulac, centrocampista classe ’94 seguito anche da Genoa, Bologna e Atalanta Il Parma fa sul serio per Leo Stulac, uno dei talenti messi in mostra dal campionato di serie B dello scorso anno. Il club emiliano ha accelerato per il centrocampista del Venezia, superando la concorrenza e compiendo passi importanti per chiudere la trattativa. Sulle tracce del classe ’94 ci sono anche il Bologna di Inzaghi, ...

Calciomercato Parma - scatto per il centrocampo : Genoa e Bologna verso la beffa : Calciomercato Parma – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia per i deferimenti in arrivo in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul centrocampista ...

Calciomercato Atalanta - scatto per il centrocampo : Genoa verso la beffa : Calciomercato Atalanta – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della Juventus ...

Calciomercato Genoa - Perinetti vuota il sacco : “Lapadula - Sandro - Mandragora… vi dico tutto” : Il Calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo, come confermato dal ds del club ligure Perinetti, attivo su più fronti Il ds del Genoa Perinetti, ha fatto un punto sul Calciomercato del Grifone. In questa prima fase il club ligure è attivissimo, come rivelato dallo stesso Perinetti a Radio Sportiva: “Puntiamo su Lapadula, se poi ci saranno delle situazioni le valuteremo. Mandragora è un prospetto importante, il neo ct azzurro Mancini lo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : scambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...

Calciomercato Genoa - beffa incredibile dal Monaco? : Calciomercato Genoa – Il Genoa rischia la clamorosa beffa di mercato, sembrava fatta per il centrocampista Madragora, il presidente Preziosi però non ha affondato il colpo ed adesso rischia di non chiudere la trattativa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento da parte del Monaco. A Milano presente il vice-presidente Vadim Vasilyev, grande amico di Fabio Paratici, i due si sono incontrati, presente anche ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa e Bologna - occhi in Egitto-Uruguay : obiettivo in comune : Calciomercato Genoa e Bologna, obiettivo in comune per le due squadre. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo match dei Mondiali, dopo il successo della Russia contro l’Arabia Saudita, vittoria nel finale per l’Uruguay che ha avuto la meglio dell’Egitto grazie ad una rete di Gimenez. occhi da parte di Genoa e Bologna, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo in comune è il ...

Calciomercato Inter - scambio di giovani con il Genoa : in 5 pronti a cambiare maglia : Calciomercato Inter – Tra presente e futuro. Nonostante i problemi derivanti dal Fair play finanziario, il club nerazzurro si muove sul futuro con importanti obiettivi per il presente e per il futuro. In particolar modo sempre più vicina la chiusura della trattativa con la Roma del centrocampista Radja Nainggolan, il tecnico Luciano Spalletti pronto ad essere accontentato con un grande colpo. Ma si pensa anche al futuro, sta per essere ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : “Mandragora? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Il Genoa al lavoro senza sosta sul mercato, un reparto pronto ad essere rivoluzionato è il centrocampo. Come riportato qualche settimana fa in esclusiva su CalcioWeb il nome in pole per il centrocampo è sicuramente quello di Mandragora, nelle ultime ore sono arrivate novità da parte del presidente Preziosi: “Se abbiamo visto la Juve per Mandragora? Ora non c’entra, siamo qui per parlare di diritti tv. ...

Calciomercato Genoa - non solo Sandro : Preziosi lavora a due colpi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu : Il Genoa continua a lavorare con forza sul mercato, tanti gli obiettivi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu Il mercato del Genoa entra nel vivo, il presidente Preziosi lavora con forza per ridisegnare il centrocampo puntando in primis su Sandro. L’ex centrocampista del Benevento, tornato all’Antalyaspor, rimane un obiettivo del club ligure, che spinge per trovare un accordo per riportare in Italia il brasiliano. Sandro ...