' Calabria nel Mondo' | premiata la presidente del Senato

Uno splendido capodoglio dà spettacolo nel mare di Cetraro in Calabria [VIDEO] : Uno splendido capodoglio ha dato spettacolo qualche giorno fa nel mare di Cetraro, in Calabria. Le immagini mostrano come l’animale nuota, facendosi riprendere anche da vicino. Il capodoglio è il più grande di tutti gli Odontoceti ed è noto per il ruolo centrale che ricopre in Moby-Dick di Herman Melville. Rappresenta inoltre il più grande animale vivente munito di denti: misura infatti fino a 18 metri di lunghezza. L’enorme testa e ...

Maltempo Calabria : danni alla linea ferroviaria nel Vibonese - ancora disagi : Calabria devastata dalle forti piogge e dal Maltempo. In seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la zona, dalle 5.45 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Joppolo e Nicotera, nel Vibonese, sulla linea Eccellente – Rosarno (via Tropea). Le abbondanti precipitazioni torrenziali e la dirompente forza dell’acqua hanno causato l’allagamento dei binari, danni alle apparecchiature tecnologiche per la gestione della ...

Regione Calabria - maltempo nel Vibonese : “Necessario attivarsi con urgenza” : “Il consigliere regionale Vincenzo Pasqua (gruppo Misto), ha depositato una mozione per interventi urgenti a favore del territorio di Nicotera a causa delle gravissime condizioni meteorologiche che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture di quel territorio”. Lo comunica una nota stampa del Consiglio regionale. “In queste ultime ore – scrive Pasqua – il territorio di Nicotera e buona parte del Vibonese, sono oggetto di ...

Maltempo Calabria - nubifragio nel Vibonese : disagi per Intercity Roma-Reggio : Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea) il traffico è ancora sospeso per l’allagamento dei binari fra Joppolo e Nicotera dovuto alle intense piogge che hanno interessato la zona. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Un treno Intercity partito da Roma e diretto a Reggio ...

Maltempo in Calabria - nelle ultime ore 122mm di pioggia a Reggio e 101mm a Catanzaro : neanche in inverno aveva piovuto così tanto [VIDEO] : Continua a diluviare in Calabria. Nel weekend sono caduti 122mm di pioggia a Reggio Calabria, 101mm a Catanzaro, ma addirittura 150mm a Sant’Alessio d’Aspromonte, 148mm a Rizziconi, 118mm a Scilla. Non aveva piovuto così tanto in Calabria, quest’anno, neanche nell’inverno scorso. E il Maltempo continuerà ancora per tutta la settimana… Maltempo in Calabria, tempesta di fulmini a Capo Vaticano [VIDEO] Maltempo in Calabria, il ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Vibonese - paura per crolli a Nicotera : Forte ondata di Maltempo nella notte in provincia di Vibo Valentia: tanta paura a Nicotera per il crollo di alcuni muri di contenimento nel centro cittadino. Alcune famiglie hanno deciso di abbandonare le loro abitazioni e sono scese in strada per timore che potessero verificarsi danni agli edifici di via Madonna della Scala. Acqua e fango hanno invaso le vie di comunicazione. Numerosi disagi anche a causa dell’assenza di energia ...

Maltempo - pioggia intensa in Calabria : danni nel Reggino : L’ondata di Maltempo che dalla scorsa notte sta imperversando su diverse località calabresi ha creato danni soprattutto in provincia di Reggio Calabria. In particolare, forti piogge si sono abbattute sulla frazione Salice Calabro di Reggio Calabria, su Scilla e su Villa San Giovanni. Una frana ha interessato il territorio di Salice, dove sono state danneggiate alcune autovetture, e nei pressi del lungomare di Scilla, dove è straripato il ...

Tartaruga caretta caretta liberata nel mare della Calabria dopo le cure che l’hanno salvata : Un giovane esemplare di Tartaruga marina caretta caretta e’ stato liberato a circa un miglio nautico dalla costa nel Golfo di S.Eufemia dopo le cure ricevute nel Centro recupero tartarughe marine mare di Montepaone. La liberazione in mare, disposta dal direttore sanitario del Centro Antonella Giglio, e’ avvenuta grazie ad una motovedetta della Guardia costiera di Vibo Valentia. L’esemplare era stato trovato a dicembre da Renato ...

Reggio Calabria - giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata : Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, giunta nel porto la nave Ong con 232 migranti a bordo | Tre giorni ferma al largo e poi autorizzata proviene da NewsGo.

Migranti - lo sbarco nel porto di Reggio Calabria : Nel porto di Reggio Calabria sbarcano i 232 Migranti giunti a bordo della nave "Sea-Watch 3". Si tratta di 17 donne, 28 minori non accompagnati, tra cui un dodicenne già collocato in una struttura ad ...