Buffon-Psg sempre più vicini Il club parigino scherza su Twitter

Il Psg scherza su Buffon : "E' in terrazza a leggere" : Risposta ironica dei parigini al tweet di un tifoso che chiedere lumi sull'arrivo del portiere ex Juve

Napoli - il Villarreal non molla Albiol. Buffon-Psg - atteso l'annuncio : Raul Albiol è immerso nelle sue riflessioni, diviso tra il desiderio di giocare ancora nel Napoli e l'opportunità di tornare a casa, in Spagna. La tentazione Villarreal è forte, il club iberico è ...

Calciomercato - Buffon al PSG : il punto sulla trattativa : Buffon firmerà un contratto di due anni al termine del quale farà da testimonial in tutto il mondo per il PSG.

Tacconi contro tutti : "Gigio? Regredito. Perin non ha scelto bene. Zenga tecnico inguardabile. E Buffon al Psg..." : Stefano Tacconi non aveva mai giocato ai Mondiali '90, era riserva di Zenga, ma conserva nel cuore il ricordo di un'Italia giuliva, appassionata e festaiola, antecedente a Tangentopoli. In questi ...

Mercato - Griezmann 'Resto all Atletico Madrid'. Buffon al Psg ci siamo. Alisson sempre più vicino al Real. : Nel video Griezmann dice: 'ho deciso di restare, sento la pressione di dimostrare a tutto il mondo che non ho sbagliato a prendere questa decisione, credo in questo club e nei miei compagni'. Secondo ...

Psg - niente sanzione dall'Uefa : via libera per l'arrivo di Buffon : I parigini superano l'esame del Fair Play Finanziario. La decisione dell'Uefa spalanca le porte per lo sbarco in Francia di Buffon, che dovrebbe firmare un biennale

SENTENZA UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO/ Inter male - Roma bene : il Psg vende e rinuncia a Buffon? : Sentenze UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO: Inter male, ancora nel settlement, promossa invece la Roma, a cui basterà una cessione per sistemare definitivamente i conti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Buffon-Psg - ad ore l’annuncio : tutte le cifre da capogiro : Buffon-Psg, ormai ci siamo, nuova avventura per il portiere ex Juventus che adesso si candida a raggiungere nuovi record e tentare l’assalto alla Champions League. Il numero uno si appresta ad approdare alla corte di Tuchel, un affare davvero importante per i parigini che si accaparrano un uomo spogliatoio, un grande estremo difensore ed anche uno “sponsor” di primissimo livello. Sì perchè, oltre al lauto contratto da 7 milioni a stagione ...

Buffon-Psg - tutto pronto per l’annuncio : cifre da capogiro ed assalto alla Champions League! : Gigi Buffon si appresta a firmare un biennale con il Psg, accordo da urlo per il portiere che lascia la Juventus dopo numerosi successi Per l’annuncio di Gigi Buffon al Psg, mancano ormai solo pochi dettagli. Il portiere ex Juventus si appresta ad approdare alla corte di Tuchel, un affare davvero importante per i parigini che si accaparrano un uomo spogliatoio, un grande estremo difensore ed anche uno “sponsor” di primissimo ...

PSG - non solo Buffon : assalto a Dybala. Intanto la Juve abbraccia Emre Can : PSG, NON solo Buffon- Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Paris United”, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani su Paulo Dybala. Come si legge, il fratello-agente del giocatore argentino, avrebbe offerto il numero 10 bianconero al PSG. I francesi starebbero seriamente pensando di cedere Cavani, e puntare forte su un nuovo attaccane di […] L'articolo PSG, non solo Buffon: assalto a Dybala. Intanto la Juve ...

Fair Play Finanziario - il Psg rischia il blocco del mercato : Buffon in stand-by : L'anno scorso è stata la squadra regina del calciomercato, spendendo circa 400 milioni di euro per due pezzi da 90 come Neymar e Mbappé. I due super acquisti non sono bastati però a centrare l'...

Buffon al Psg? Alena Seredova risponde così : Solo questione di giorni prima dell’annuncio del passaggio di Buffon al Psg, nel frattempo l’ex moglie del portiere Alena Seredova parla così del portiere a Premium Sport: “Buffon al Psg? Sono l’ultima a sapere questo tipo di cose. Se i miei figli stanno studiando il francese? I miei figli, se dovranno imparare un’altra lingua, non sarà certo un problema visto che parlano già italiano, inglese e ceco. Se gli ...

PSG-Buffon - arriva la decisione dell’UEFA : 3 giornate di squalifica : PSG-Buffon- E’ arrivata la sentenza dell’Uefa su Gigi Buffon. 3 giornate di squalifica dopo il post partita del portiere dopo Real Mardrid-Juventus. 3 giornate di squalifica, le quali non dovrebbero complicare il passaggio del portiere al PSG. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. SALTERA’ LE PRIME 3 PARTIRE DELLA FASE A GIRONI Gigi Buffon, […] L'articolo PSG-Buffon, arriva la decisione ...

Buffon - tre giornate di squalifica dall’Uefa/ Stangatina per il portiere Juventus : ora il PSG? : Buffon, tre giornate di squalifica dall’Uefa, Stangatina per il portiere Juventus: ora il PSG? L'estremo difensore ormai ex bianconero, fermato per solo tre partite(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:44:00 GMT)