Bruxelles | più che un vertice | un suq

(Di sabato 23 giugno 2018) Benvenuti al suq-. Più che un, una lotteria, in una sorta di tutti contro tutti che finirà per partorire un promemoria per il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, qualche dichiarazione d'intenti e possibili accordi bilaterali. L'Italia farà sentire la sua voce, manterrà i suoi punti fermi, evocherà il veto sul bilancio Ue e sulle sanzioni alla Russia, ma poi cercherà di portare a casa qualcosa. Un qualcosa sintetizzabile in due numeri: 500 milioni e 10mila. Cinquecento milioni di euro: quelli che i Paesi Ue dovrebbero sborsare per portare al preventivato 1,2 miliardi di euro l'Africa Fund: milioni che, nella strategia italiana, dovrebbero servire essenzialmente per "blindare" le frontiere esterne, realizzando Centri di identificazioni, pagati dalla Ue ma gestiti dalle agenzie Onu (Unhcr in primis) nei Paesi di origine e in ...