Brexit | a Londra 100mila persone in strada per chiedere un nuovo referendum

Le foto della marcia contro Brexit - a Londra : Due anni dopo lo storico referendum, per chiederne uno nuovo e sperare che finisca diversamente: hanno partecipato circa 100.000 persone The post Le foto della marcia contro Brexit, a Londra appeared first on Il Post.

Effetto Brexit a Londra - è boom di passaporti italiani. E il consolato va nel caos : Marco Villani è il nuovo Console Generale dell"Italia a Londra. Entrato in carica due mesi fa, si è trovato ad affrontare una situazione al limite: infatti, il consolato italiano nella capitale inglese ha più iscritti all"albo degli italiani residenti all"estero - il cosiddetto Aire - di ogni altro consolato tricolore al mondo.Il numero è mastodontico: circa 350mila. Una massa enorme di persone che, per di più, cresce di continuo, con una media ...

Brexit - Barnier : «No alla proposta di Londra sull’Irlanda» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – Si conferma sempre complesso il negoziato in vista dell’uscita della Gran Bretagna dall'Unione, fissata per il 29 marzo 2019. Il capo-negoziatore...

Brexit : Londra pronta a uno scenario da apocalisse : Londra si prepara al peggio nel caso in cui il 29 marzo prossimo il Regno Unito dovesse uscire dall'Ue senza un accordo. Secondo uno 'scenario da apocalisse' messo a punto da alti funzionari del ...

Brexit : documento shock di Londra sui rischi di un addio alla Ue senza aver concluso in tempo l'intesa : Una eventualità che il Sunday Time definisce come 'La fine del mondo'.'Rivelazioni totalmente false', secondo il premier Theresa May -

Brexit : Londra pronta a uno "scenario da apocalisse" : Brexit: lo scenario è da apocalisse, la data limite il 29 marzo. Se entro quel giorno Londra uscisse dall’Unione europea senza un accordo, la Gran Bretagna potrebbe piombare in una profonda crisi che in brevissimo tempo porterebbe a carenza di cibo, farmaci e carburanti.Alti funzionari del governo inglese avrebbero tracciato un quadro apocalittico per il ministro alla Brexit, David Davis, in caso di mancato accordo con l’Ue: si partirebbe dal ...

Brexit - Londra pronta a gravi emergenze : 11.37 Londra si prepara all'evenienza che il prossimo 29 marzo esca dall'Ue senza aver raggiunto un accordo con l'Unione. Secondo fonti citate dal Sunday Times, alti funzionari del governo avrebbero ipotizzato "uno scenario da Apocalisse" Entro due settimane da quella data, ci sarà carenza di medicine, carburante e cibo. Il porto di Dover sarà al collasso dal primo giorno. I supermercati di Scozia e Cornovaglia finiranno il cibo in due ...

Brexit - Londra teme l'Apocalisse : «In due settimane potremmo restare senza cibo - carburante e medicine» : Londra si prepara all'Apocalisse Brexit. Uno scenario a tinte catastrofiche quello che potrebbe calare sul Regno Unito nel caso in cui il 29 marzo prossimo dovesse uscire dall'Ue senza un...