Brasile. Respinto ricorso libertà Lula

La Corte Suprema brasiliana haildi sospensione della condanna dell'ex presidenteda Silva. La Corte ha anche cancellato l'udienza che era prevista per esaminare il caso. La decisione di non analizzare neppure la richiesta degli avvocati di, che sconta dal 7 aprile una condanna di 12 anni di prigione per corruzione, fa cadere le speranze del Partito dei Lavoratori chepossa essere liberato o che almeno gli siano concessi i domiciliari in modo da avviare la campagna per le presidenziali di ottobre.(Di sabato 23 giugno 2018)