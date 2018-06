Bologna | Di Maio incontra lavoratori della Bredamenarini | “Uno schiaffo produrre in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) “Se il socio non è in grado di investire, allora sarà lo Stato a farlo in questi stabilimenti”. È quanto ha promesso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di, aie ai sindacati che hato davanti alla exbus a. “Questo stabilimento – ha ricordato – è direttamente collegato a un altro stabilimento a Avellino” e tutti e due “risentono del paradosso per cui c’è lavoro, ma non si è in grado di realizzarlo perché il socio non sta facendo gli investimenti”. Diha assicurato che sarà presente il 6 luglio prossimo al tavolo convocato al Mise sulla Exbus. “Quel giorno è anche il mio compleanno – ha aggiunto -: speriamo di farci un regalo tutti quanti”. Diha voluto conoscere il nome deiche lo attendevano ai cancelli e li ha ...