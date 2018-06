«Bloccare i porti sconfigge i trafficanti In Libia centri moderni per i controlli»

Migranti : Pagano (Lega) - Bloccare porti per salvare vite : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Salvini sta togliendo il giocattolo dalle mani alle Ong straniere che, sempre più nervose, reagiscono in maniera inaccettabile e scomposta”. Lo afferma il deputato della Lega Alessandro Pagano.“L’ultimo campione di falsità pelosa, intrisa di sporco business, ci viene dalla Ong Lifeline -aggiunge- che nella sostanza qualifica gli italiani come fascisti, a seguito del mutato orientamento ...