Birra e arte circense | ecco le due parole chiave di questo nuovo weekend made in

PIOZZO/ Fino al 31 luglio il martedì sera all'Open Garden Baladin Birra - buon cibo e film : L'associazione culturale Cinedehors in collaborazione Open Garden Baladin PIOZZO presenta Cinema & Easy food tutti i martedì dal 5 giugno al 31 luglio all'Open Garden di PIOZZO alle ore 21,30. Dal 5° ...

Musica Stati Generali del Rock al Birra Ceca di Rivoli : sul palco Stefano Turolla - Niccolò - Lümo - Twang - Martedì 8 maggio ore 21 : 30 : Sempre presente in postazione mobile Radio Ohm , media partner in diretta streaming con interviste e una giuria dedicata per ciascuna delle semifinali, previste presso alcuni dei migliori club che ...