Belgio-Tunisia 5-2 | i diavoli rossi volano con Lukaku e Hazard

VIDEO Belgio-Tunisia 5-2 - Mondiali 2018 : gli highlights - decidono le doppiette di Lukaku e Hazard : Il Belgio ha travolto la Tunisia con un roboante 5-2 ai Mondiali 2018 di calcio. Le doppiette di Hazard e Lukaku hanno lanciato i Red Devils, capaci di surclassare gli africani. Mertens e compagni sono ormai certi della qualificazione agli ottavi di finale e si giocheranno il primo posto nel girone contro l’Inghilterra. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Belgio-Tunisia. CLICCA QUI PER GLI highlights DI ...

Belgio travolge Tunisia - diavoli rossi in testa al girone : Mosca, 23 giu. – (AdnKronos) – Il Belgio ha sconfitto per 5-2 la Tunisia nel match valido per la seconda giornata del gruppo G dei , disputato allo stadio dello Spartak Mosca. Per i ‘diavoli rossi’ doppiette per Hazard, a segno al 6′ su rigore e al 51′, e Lukaku, al 16′ e al 48′, e gol di Batshuay al 90′; per i nordafricani a segno Bronn al 18′ e Khazri al 93′. Nella classifica ...

SEGUI LA CRONACA

VIDEO Rumelu Lukaku scatenato - due gol in Belgio-Tunisia : capocannoniere ai Mondiali - agganciato Cristiano Ronaldo : Rumelu Lukaku ha siglato una fantastica doppietta durante Belgio-Tunisia ed è così salito a quota 4 gol segnati ai Mondiali 2018 di calcio. L’attaccante dei Red Devils ha agganciato Cristiano Ronaldo in testa alla classifica cannonieri. Di seguito i VIDEO dei due gol segnati da Rumelu Lukaku in Belgio-Tunisia 5-2. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Il Belgio ha vinto 5-2 contro la Tunisia nel secondo turno del Gruppo G : Nella prima partita dei Mondiali in programma sabato il Belgio ha vinto 5-2 contro la Tunisia. La vittoria è arrivata grazie ai gol segnati da Eden Hazard e Romelu Lukaku, autori di una doppietta, e di Michy Batshuayi nei minuti di The post Il Belgio ha vinto 5-2 contro la Tunisia nel secondo turno del Gruppo G appeared first on Il Post.

