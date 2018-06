Belgio-Tunisia 5-2 | Hazard e Lukaku show | Martinez vede gli ottavi

Mondiali 2018 Russia. Belgio-Tunisia 5-2 - doppiette per Lukaku e Hazard : Belgio-Tunisia 5-2 6' su rig., 51' Hazard , B, , 16' , 45' Lukaku , B, , 18' Bronn , T, , 90' Batshuayi , B, , 93'' Khazri , T, COSI' IN CAMPO Belgio , 3-4-3, : Courtois; Alderweireld, Boyata, ...

Pagelle Belgio-Tunisia 5-2 - Mondiali 2018 : Lukaku e Hazard strepitosi - Batshuayi interessante riserva : Pagelle Belgio-Tunisia BELGIO (3-4-2-1) Tibaut COURTOUIS: 6. Ad eccezione del gol subito (errore della difesa se chi lascia passare Bronn), non viene impegnato in particolar modo Jan VERTONGHEN: 6. Una retroguardia permissiva, soprattutto per quei dieci minuti successivi al gol della nazionale nordafricana. Il difensore del Tottenham non pare concentrato per tutti e novanta i minuti, nonostante una prova nel complesso sufficiente Dedryk BOYATA: ...

Belgio - Nainggolan e lo scherzo alla Tunisia/ Video - “blocca” un tir per fermare il pullman dei magrebini : Belgio, Nainggolan e lo scherzo alla Tunisia Video: “blocca” un tir per fermare il pullman dei magrebini. Simpatico filmato pubblicato dal centrocampista giallorosso su Instagram(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Mondiali : Belgio travolge la Tunisia 5-2 : 15.57 A Mosca, il Belgio vince la seconda gara a spese della Tunisia (5-2) e resta a punteggio pieno nel girone G,centrando con un turno di anticipo il pass per gli ottavi. Grandi protagonisti Lukaku e Hazard, autori di una doppietta. Primo tempo spettacolare. Al 6' sblocca Hazard su rigore, poi al 16' raddoppio di Lukaku (assist Mertens).Reazione Tunisia che 2' dopo accorcia con Bronn.Al 48'pt ancora Lukaku sigla il tris. A inizio ripresa ...

