Belgio travolge Tunisia - diavoli rossi in testa al girone : Mosca, 23 giu. – (AdnKronos) – Il Belgio ha sconfitto per 5-2 la Tunisia nel match valido per la seconda giornata del gruppo G dei , disputato allo stadio dello Spartak Mosca. Per i ‘diavoli rossi’ doppiette per Hazard, a segno al 6′ su rigore e al 51′, e Lukaku, al 16′ e al 48′, e gol di Batshuay al 90′; per i nordafricani a segno Bronn al 18′ e Khazri al 93′. Nella classifica ...