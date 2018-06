Beach volley | World Tour 2018 | Singapore Doppio quinto posto per le azzurre

Beach volley : a Singapore le coppie italiane ai quarti : Singapore- A Singapore , 2 stelle, prosegue l'ottimo momento delle azzurre Zuccarelli-Traballi e Barboni-Costantini, approdate ai quarti di finale. Negli ottavi Zuccarelli-Traballi hanno avuto la ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Ancora Herrera/Gavira! Lupo/Nicolai per il riscatto con gli spagnoli negli ottavi : Ancora loro. Da una parte Paolo Nicolai e Daniele Lupo, dall’altra gli spagnoli Herrera/Gavira per una sfida che può aprire le porte di un risultato molto importante. Domani alle 12.30 sulla sabbia di ostrava per la sedicesima volta (8 vittorie per gli azzurri, 7 per gli iberici) Lupo/Nicolai ed Herrera/Gavira incroceranno le armi con in palio un posto nei quarti di finale dove la coppia vincitrice affronterà la vincente ...

Beach volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 - Bibione. Il forte vento non fermano le qualificazioni! : Si è conclusa la giornata di qualificazioni della tappa del Campionato Assoluto 2018 di Bibione. Nonostante il maltempo e il forte vento, si sono completati tutti i match che hanno decretato le 6 coppie maschili e femminili che accedono al main draw di domani. Nel maschile, grande successo per Canegallo/Casellato, che si impongono sull’ex campione Italiano Matteo Martino e il compagno Coelho de Brito per 2-1. Festeggiano anche ...

Beach volley - World Tour 2018 Singapore. Tris di vittorie : doppia coppia azzurra negli ottavi! : Tris di vittorie, un primo e un secondo posto nel girone e due ottavi di finale tutt’altro che impossibili. Niente male per le due coppie italiane impegnate nel 2 Stelle di Singapore la prima giornata di sfide del tabellone principale. Bella sorpresa per Barboni e Costantini che vincono addirittura il loro girone con un doppio successo che permette loro di trovare domani negli ottavi di finale una coppia non certo irresistibile di Hong ...

Beach volley - campionato italiano : i risultati delle qualificazioni di Bibione : A Bibione si è conclusa la seconda tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile Si è da poco conclusa sulla sabbia di Bibione, in provincia di Venezia, la giornata inaugurale della seconda tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il maltempo non ha impedito il regolare completamento dei due tabelloni delle qualifiche, che hanno sancito il passaggio di 6 coppie per gender al main ...

Beach volley : a Bibione prime partite fra pioggia e vento : Bibione , VENEZIA, - pioggia e vento forte non hanno certo aiutato ad esprimersi al meglio le 24 coppie maschili e le 19 femminili impegnate questa mattina a Bibione nelle qualificazioni della seconda ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai concedono il bis e sono già agli ottavi! : sono già qualificati per gli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di Ostrava Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno impiegato poco a sbarazzarsi dei messicani Virgen/Ontiveros, un po’ in crisi di identità negli ultimi mesi. Una vittoria limpida, senza possibilità di appello per gli azzurri che, dopo un avvio equilibrato, hanno vinto nettamente il primo parziale 21-17. Nel secondo set i messicani si affossano definitivamente e per ...

Beach volley - Campionato Italiano Assoluto Bibione. Solo Benazzi può concedere il bis. Qualificazioni affollatissime : c’è anche Greta Cicolari : Partirà domani sulla spiaggia di Bibione la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Dalla mattina di venerdì 22 infatti, si svolgeranno le gare che determineranno chi raggiungerà le teste di serie nel main draw. Nel maschile, da segnalare la mancanza di Rossi/Caminati, i vincitori della prima tappa in questo periodo impegnati nei Giochi del Mediterraneo 2018. Al primo posto tra le teste di serie troviamo quindi ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. La rimonta di Lupo/Nicolai vale già il passaggio alla seconda fase : Paolo Nicolai e Daniele Lupo si tolgono un po’ di ruggine di dosso e volano già alla seconda fase del torneo 4 Stelle di Ostrava che segna il loro ritorno alle gare dopo 104 giorni di stop a causa dell’infortunio alla caviglia di Lupo. La coppia azzurra fatica, pagando la lunga lontananza dalle competizioni, ma vince 2-1 in rimonta contro gli austriaci Ermacora/Pristauz e affronterà alle 18 i messicani Virgen/Ontiveros nella finale ...

Beach volley - World Tour Singapore. Barboni/Costantini superano le qualificazioni! Out Gradini/Puccinelli e Perry/Nucete : Saranno due le coppie italiane in tabellone principale nel torneo 2 Stelle di Singapore. A Zuccarelli/Traballi, già inserite nel main draw, si aggiungono anche Arianna Barboni e Silvia Costantini che sono riuscite a superare lo scoglio delle qualificazioni con un doppio successo convincente. Niente da fare per Gradini/Puccinelli, sconfitte nella gara decisiva e per Perry/Nucete che hanno perso il terzo derby consecutivo al primo turno delle ...