Beach soccer | Euroleague 2018 | Italia sconfitta dall’Ucraina ai calci di rigore

Beach soccer - prima tappa Euroleague 2018 : l’Italia batte la Germania all’esordio : L’Italia inizia nel migliore dei modi la prima tappa della Euroleague di Beach soccer. A Baku (Azerbaijan) gli azzurri hanno sconfitto la Germania con un netto 3-0. I ragazzi del CT Emiliano Del Duca sono sempre stati in totale controllo della partita: dopo un primo tempo avaro di emozioni eccezion fatta per il palo colpito da Di Palma, la nostra Nazionale ha alzato il ritmo e ha sbloccato l’incontro in avvio di secondo tempo grazie ...

Beach soccer Serie A-On - vittoria di carattere dell'Happy Car Samb contro Pisa : Uno sport in cui è grandissimo lo spirito di sacrificio e dove un granello di sabbia può fare la differenza. Oggi abbiamo vinto con merito una partita difficile contro un avversario tosto come il ...

Beach soccer - Italia impegnata a Baku per la prima tappa di qualificazione agli Europei : 10 azzurri convocati : Sono dieci gli azzurri convocati per la prima tappa delle qualificazioni all’Euro Beach soccer League Arriva l’estate e si apre come ogni anno la stagione del Beach soccer azzurro, con l’ItalBeach che sarà impegnata dal 22 al 24 giugno a Baku nella prima tappa delle qualificazioni all’Euro Beach soccer League. Il neo ct Emiliano Del Duca ha convocato 10 giocatori per la trasferta nella capitale dell’Azerbaigian, ...

Genova Beach soccer - le novità della stagione 2018 : ... un gruppo di ragazzi che vuole fare le cose per bene, non come un semplice sport per i mesi estivi ma per fare del Beach una disciplina da coltivare per tutto l'anno. Per questo, avere un impianto ...

Codere sponsor del Santa Teresa Beach soccer 2018 : Codere Italia dal 31 maggio al 3 giugno sarà impegnata a Salerno nella sponsorizzazione della 'Don Bosco Cup 2018' con le finali nazionali di calcio a 5 femminile, in programma presso il Centro ...