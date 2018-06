Baroni | ' Sui vaccini Salvini sbaglia'

Sardegna - peste suina : abbattuti 205 suini in Baronia : Individuati e abbattuti 205 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a controlli sanitari e non registrati all’anagrafe animale. A Irgoli, nelle localita’ “Pauledda”, “Sos Fonnesos” e “Don Zizzu”, sono stati depopolati 179 capi, mentre a Loculi, in localita’ “Neulota”, sono stati abbattuti 7 suini. Gli animali erano di proprietà ignota. Lo fa sapere l’Unità’ di ...