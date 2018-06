Banche | censiamo i raccomandati! Anche fra i top manager

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) Mi piace! La proposta di Luigi Di Maio di realizzare nella pubblica amministrazione un censimento dei “raccomandati” è un passo concreto, efficace e rivoluzionario nel difficoltoso cammino verso la meritocrazia, che vede il nostro paese collocato all’ultimo posto di una speciale classifica dell’Ocse che prende in esame dodici paesi europei. Il vicepremier ha portato come esempio la Rai, ma mi auguro che questo progetto riguardi tutte le aziende pubbliche, di proprietà esclusiva dello Stato odsemplicemente partecipate con quota maggioritaria, mai cosiddetti enti di diritto pubblico, organismi che, sebbene di proprietàdi privati, vengono istituiti per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale e che, a tal fine, vengono sottoposti a forme di influenza pubblica. Penso a Banca d’Italia, a Consob maa Monte Paschi Siena, ora controllata al 68,25% dal ...