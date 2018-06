Ballottaggi | tre milioni di italiani al voto | il Pd prova a resistere in Toscana Lega

Sicilia : tre città al Ballottaggio - occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa (2) : (AdnKronos) – A Siracusa la sfida è tra il candidato del centrodestra Paolo Ezechia Reale, ex assessore nel 2014 nel governo Crocetta, e Francesco Italia, vice sindaco uscente. Elezioni, quelle di Siracusa, che hanno visto il centrodestra spaccarsi con tre candidati sindaci al primo turno: Reale, sostenuto da Forza Italia e Fdi, Fabio Granata candidato di DiventeràBellisima e Francesco Midolo di Noi con Salvini. Frattura che è costata ...

Sicilia : tre città al Ballottaggio - occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Sono tre i capoluoghi di provincia Siciliani, che domani, domenica 24 giugno, andranno al ballottaggio. occhi puntati su Messina, Ragusa e Siracusa dove nessun candidato è riuscito a superare al primo turno la soglia del 40% necessaria per l’elezione. Nella città dello Stretto, che nella sfida a sette del primo turno ha bocciato il sindaco uscente Renato Accorinti con solo il 14,21% dei voti, la partita ...

Finisce anche l'ultima campagna elettorale : Domenica i Ballottaggi. Siena e altre sfide : Sono quelli delle amministrative; 75 i comuni interessati. Tra i capoluoghi, Siena, Pisa, Ancona, con centrodestra e centrosinistra che si contendono i sindaci; tra i comuni capoluogo i Cinquestelle ...

BallottaggiO MESSINA Accorinti nessun appoggio. Bramanti ecco la Giunta mentre De Luca : Sono stati designati i seguenti assessori: Pasquale Currò , Fratelli d'Italia, nato a MESSINA il 28/03/1969, imprenditore, titolare di una piccola impresa artigianale, é laureato in economia ...

Il grande flop dei M5s di lotta e di governo : appena tre Ballottaggi e voti svaniti ovunque : Meet up, tavoli di lavoro, liste civiche. La storia del Movimento cinque stelle, o meglio degli "Amici di Beppe Grillo", embrione pentastellato, partì proprio dalle città e dai territori. È l'ennesimo paradosso di una creatura politica che, arrivata al governo, si schianta al primo test elettorale. Proprio quello dei Comuni. E pensare che l'assalto al Palazzo d'Inverno del potere aveva avuto una forte accelerazione nel 2016, quando il M5s ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - Ballottaggio nella città dello Stretto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Trentasei Comuni al voto in provincia di Messina, dove solo la città dello Stretto dovrà attendere il turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo sindaco. Una sfida tutta interna al centrodestra, con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti fuori dai giochi. A 219 sezioni scrutinate su 254, infatti, a contendersi la poltrona a Palazzo Zanca saranno Dino Bramanti, sostenuto da Forza Italia, Lega, ...

