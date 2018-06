Ballottaggi elezioni comunali | 2 | 8 milioni di elettori al voto

blogo

(Di sabato 23 giugno 2018) Domenica 24 giugno 2018 giornata diper le. Sono in tutto 75 i comuni i cui cittadini torneranno a votare per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La bilancia del primo turno nelle grandi città pende a favore del Centrodestra con 29 comuni in cui la coalizione è risultata in vantaggio al primo turno contro i 20 del Centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle “se la batterà” in tre città Capoluogo come Ragusa, Avellino e Terni.Da oggi silenzio elettorale dopo gli ultimi comizi di ieri tra cui quello del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Campi Bisenzio, su cui la senatrice del Pd Monica Cirinnà ha polemizzato per il dispiegamento di forze di polizia.Domani 24 giugno per idelle2018 torneranno alle urne 2e 793.000. Il primo turno si era tenuto il 10 giugno scorso. I comuni capoluogo interessati ...